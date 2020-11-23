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Afrika’ya var Adıyaman’a yok

Temmuz ayında hizmete alınması planlanan 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi hâlâ açılamadı. Yeniden yapılmak üzere yıkılan Adıyaman Devlet Hastanesi’nin bir türlü başlamayan yeniden yapım çalışmaları vatandaşı mağdur ediyor.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 06:58, 23/11/2020
Haberler Ekonomi
Afrika’ya var Adıyaman’a yok

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM'de Sağlık Bakanlığı bütçesi ele alınırken yaptığı konuşmada Adıyaman merkezde yalnızca bir hastane olduğunu belirterek, coronavirüs hastalarıyla diğer hastaların aynı acili kullandıklarını belirtti.

Afrika'ya ulaşan sağlık yatırımlarının Adıyaman'a uğramadığını aktaran Tutdere Bakan Koca'ya da, “Afrika'nın çoğu ülkesine hastane yapmışsınız. Ancak bizim önceki yıllarda yıkılan Adıyaman Devlet Hastanesi'nin yerine yapılacağı belirtilen 150 yataklı devlet hastanesi bütün taleplerimize rağmen bugüne kadar yapılmadı. Adıyaman'da birinci basamak hastane olsaydı belki de Covid-19 şartları bu kadar ağırlaşmayacak, bu kadar vaka olmayacaktı. Bu nedenle 150 yataklı devlet hastanesinin çalışmalarına bir an evvel başlanmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Adıyaman Afrika CHP coronavirüs hastane Sağlık Sağlık Bakanlığı TBMM
Yayınlanma Tarihi:06:50,
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