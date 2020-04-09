Aidat zengini odalara kara gün çağrısı

Milyonlarca firma ve esnafın TOBB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) gibi çatı örgütlere zorunlu aidat ödediğini, bu örgütlerin adeta aidat zengini olduğunu belirten Akyürek, “İşyerlerimizin kapanmaması için, çalışanlarımızın işten çıkarılmaması için, bizim paramızın bize faizsiz verilmesini istiyoruz.

Kendi hakkımız olanı istiyoruz. Bu paralar işletmelerin maaş ödemelerinde kullanılmalıdır. Ahilik bunu gerektirir. Gün, birlik ve beraberlik günüdür” dedi.

BANKADA YATIYOR

Akyürek, birçok firma ve esnaf, kredi için başvurduğu bankalardan eli boş dönerken aradıkları kaynağın başta TOBB ile TESK olmak üzere esnaf ve firmalardan zorunlu aidat toplayan üst örgütlerin banka hesaplarında yattığını söyledi.

Hepsi mevduat zengini

TOBB ile il ve ilçelerdeki oda ve borsaların banka hesaplarında milyarlarla ifade edilen çok yüksek miktarda nakit para olduğuna işaret eden Mehmet Akyürek, “Corona virüsü nedeniyle duran üretim ve tıkanan piyasaları derleyip toplayacak kaynak bu ve benzeri kurumların banka hesaplarıdır. Şeffaflık gereği hepsi de bankalardaki para miktarını ve uygulanan faiz oranını kamuoyu ile paylaşmalıdır” dedi.