Akbank’a 94.7 milyon TL ceza

Akbank sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 94.7 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Bankanın Cumartesi gecesi KAP’a yaptığı açıklamaya göre idari para cezasının yanı sıra bankanın sigorta aracılık faaliyetlerine 30 Ocak’tan başlamak üzere 15 gün ara verilecek.

Akbank açıklamada para cezasının bankanın finansal tabloları üzerinde “önemli bir etkisi” bulunmayacağını bildirdi. Para cezası %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek. (REUTERS)