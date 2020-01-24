Albayrak’a kamu bankaları dolar satışı hakkında soru

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Lirası’nın dolar karşısında 5.7 ile 5.9 bandında “rekabetçi göründüğünü” söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre; Japon Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada Albayrak, “İthalat ve ihracattaki gelişmelerin yanı sıra cari açıktaki dengelenmeye baktığımızda döviz kuru rekabetçi görünüyor” dedi.

Kamu bankalarının dolar satmasının, hükümetin para birimini istikrara kavuşturması girişimlerinden biri olup olmadığı sorusuna da Albayrak, 2018’deki başkanlık sistemi değişikliği ile tüm kamu bankaları, özel bankalar, merkez bankası ve diğer kurumların çok daha fazla aktif piyasa oyuncusu olmaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Serbest piyasa kuralları dahilinde, kamu bankaları hem kamu yararını hem de kârlılığı izlemektedir ve bu böyle devam edecektir.”

NE OLMUŞTU?

Ocak ayının başlarında Bloomberg ve Reuters haber ajansları kamu bankalarının döviz satarak Türk Lirası’ndaki düşüşü frenlediğini iddia etmişti. Haberlerde kamu bankalarının 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında döviz satışı yaptığı iddia edilmişti.

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