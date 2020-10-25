Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı 797 lira!

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına sığınması fiyatların yükselmesinde önemli etmen olarak görülüyor. Uzmanların ortada vadede altın fiyatlarının yükselişe devam edebileceğini belirtmesiyle birlikte bazı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bulmak geçtiğimiz haftalarda zorlaşmıştı.

ALTIN FİYATLARI 25 EKİM

Gram altın: 486 lira

Çeyrek altın: 797 lira

Yarım altın: 1.595 lira

Cumhuriyet altını: 3.179 lira

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ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ 2 MİLYONU AŞTI

Geçen sene ağustos ayında 239 bin adet olan çeyrek altın üretimi de, bu sene ağustosta 2 milyon 88 bine fırladı. Bu rakam Temmuz 2020'de 828 bindi.

Toplamda çeyrek altın üretimi, geçen sene ağustosta 419 kg, Temmuz 2020'de 1453 kg iken ağustosta 3 bin 661 kg'a fırladı.

Adet bazında çeyrek altın dahil altın üretimi ağustosta 4 milyon 123 bine ulaştı. Adet bazında hem çeyrek altında hem de