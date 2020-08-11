Altın fiyatları uçtu, bulmak zorlaştı

Halil ATAŞ / Bursa Kemal ATLAN / Eskişehir İsmail AKIN / Antalya



BURSA

“DARPHANE YETİŞTİREMEDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Kuyumcuların, gram ve çeyrek altın bulundurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, bu durumun altına olan yoğun talep nedeniyle yaşandığını belirtti.

Altınkardeş, “Gram ve çeyrek altına yoğun bir talep olunca darphane yetişemedi. Bununla ilgili 1-2 hafta daha sıkıntı yaşanacağı düşünülüyor. Daha sonra da normale dönecek. Vatandaşlar yastık altında var olan altınlarını bozdurduğunda da bu sıkıntının daha rahat aşılacağını düşünüyoruz” dedi.

ANTALYA

“DARPHANE TALEBE YETİŞEMEDİ”

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, altındaki tarihi rekor sonrası geçen hafta vatandaşların altın almada zaman zaman sorun yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

Çeyrek altın yetişmedi. Darphanenin günlük belli bir basım oranı var. Talep çok olunca altındaki yükselişten dolayı arz talebi karşılayamadı. Dolayısıyla biraz karaborsa gibi elinde olanlar yüksek fiyattan sattı. Şu anda artık normale dönmeye başladı diyebiliriz. Altın çok hızlı yükselince aşırı bir talep oldu. Düşük gelirli yatırımcı, bin lirası olan biri alabileceği şey ne yazık ki şu anda 850-900 lira civarında olan bir tane çeyrek altın. Dolayısıyla aşırı bir talep olduğu için yetişmedi. Ondan dolayı sıkıntı yaşandı”

ESKİŞEHİR

“GEÇEN HAFTA SIKINTI YAŞADIK”

Eskişehir Kuyumcular Oda Başkanı Ercan Arıyürek, Eskişehir'de şu anda altın konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta özellikle çeyrek altın ve Cumhuriyet altını temininde sıkıntı yaşadık. Ancak şu anda fiyatlar biraz geriye çekildiği için hem çeyrek hem Cumhuriyet altını Eskişehir kuyumcularında yeteri kadar var.

Daha önce altın fiyatları yükselişe geçtiğinde insanlar genellikle ellerindeki altını satmaya gelirlerdi. Ancak geçtiğimiz hafta fiyatlar yükseldiğinde insanlar daha çok altın almaya, tüm yatırımlarını altına yapmaya yöneldikleri için bir sıkıntı yaşandı. Arz-talep meselesi” dedi.