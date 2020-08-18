Altın fiyatlarında yükseliş hareketi sürüyor! 18 Ağustos çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen hızlı yükseliş sürüyor. Gram altın fiyatı 473 TL dolaylarına kadar yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda altında rekor üstüne rekor kırıldı. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. İşte çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 18 AĞUSTOS

Gram altın: 473,59 lira

Çeyrek altın: 784,60 lira

Yarım altın: 1.566,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.124,10 lira

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“ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR”

Altın fiyatlarında tarihi dalgalanma yaşanıyor. Uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı, geçen hafta 2 bin 75 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra, dün 1863 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise tekrar 1940 doları gördü.

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Rusya’dan gelen ilk corona virüsü aşısının tescil edildiğine dair haber, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, artan risk iştahı ve kâr realizasyonu için yapılan satışlarla altın fiyatları sert düştü.

RUSYA’DAN GELEN AŞI HABERİ ETKİLEDİ

Bloomberg’ün aktardığına göre, Britanya merkezli Standard Chartered Bank, ABD tahvil faizlerindeki sıçramanın, Rusya’dan gelen aşı haberiyle birlikte salgının kontrol altına alınacağına dair yatırımcı umudunu yansıttığını belirtti.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities’in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

“KÂR REALİZASYONU OLDU, ARTIŞ SÜREBİLİR”

MineLife Pty. kıdemli analisti Gavin Wendt, “Gerçek tetikleyici dün Rusya’nın Covid-19 aşısı bulduğuna ilişkin haberdi ve bazı yatırımcılar bunu altın pozisyonlarında kârlarını realize etmek ve hisse senetlerine geçmek için kullandılar” dedi.

DoubleLine Capital LP'den Jeffrey Gundlach, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Bank of America da, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomilerde V şeklinde toparlanma beklentilerinin abartılı olduğunu öne süren Phillip Futures’ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, “Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.