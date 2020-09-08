Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları…

Geçtiğimiz ay tarihi zirvesini gören altın fiyatları, yatırımcısının da yüzünü en çok güldüren emtia olmuştu. Altının ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte gram altın fiyatları da adeta uçmuştu. Sonra düşüşe geçen altın, son iki gündür yatay seviyede seyrediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 462,14 Lira

Satış: 462,25 Lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 750.20 Lira

Satış: 759.70 Lira

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.496.6 Lira

Satış: 1.522.9 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 2.991.70 Lira

Satış: 3.025.90 Lira

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İTHAL EDİLEN ALTIN BİRİKİME DÖNÜŞÜYOR

East Capital Gelişen ve Öncü Piyasalar Portföy Yöneticisi Emre Akçakmak, parasal olmayan altın ithalatına dair sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları hesaplamalara göre, Ocak 1996 ile Temmuz 2020 arasında Türkiye'nin net olarak 102,5 milyon ons (yaklaşık 3 bin ton) parasal olmayan altın (Merkez Bankası rezervi dışında) ithal ettiğini belirten Akçakmak, 1996 yılı öncesi veriler ile kayıt dışı işlemler hariç tutulduğunda bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 200 milyar dolarlık altının yastık altında ve bankalarda olduğunu belirtti.