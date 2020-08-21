Altındaki düşüşe Fed freni

Covid-19 salgının getirdiği gelişmelere bağlı olarak rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. 2075 dolar ile rekor kıran ons altın daha sonra Rusya tarafından yapılan corona aşısı bulundu duyurusu ile sert düşmüş, uzmanlar söz konusu haberin düzeltme hareketi için bahane olduğunu belirtmişti.

Ancak ons altında yaşanan bu gerileme kalıcı olmadı ve hafta içi tekrar 2.000 dolar barajı aşıldı. Dolarda son dönemde görülen zayıflığın 18 Ağustos itibarıyla bir miktar azalması ve Çin ile ABD arasındaki ticaret geriliminde yeni bir perde olmaması ons altının bu seviyede kalıcı olmasını zorlaştırdı ve fiyat tekrar 2.000 doların altına geriledi.

FED TUTANAKLARI FRENLEDİ

Altında yaşana düşüş eğilimini Fed tutanaklarının açıklanması ile sınırladı. Politika yapıcılarının bazıları corona virüsü salgınından etkilenen ekonomiyi iyileştirmek için Fed'in para politikasını daha fazla gevşetmesi gerekebileceğini söyledi. Fed'in ekonomiye ilişkin olumlu olmayan beklentileri altında yaşanan düşüşün sınırlı kalmasına neden oldu.

KUTSAR: DÜŞÜŞLERİN SINIRLI KALMASINA OLANAK SAĞLIYOR

GCM Yatırım Menkul Değerler Yardımcı Analist’i Kaan Kutsar konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fed uzmanlarının haziran ayına göre daha fazla mali teşvik sunulması gerektiği düşüncesinde olduklarını belirten Kutsar, “Ayrıca tutanaklardan Covid-19 pandemisi konusunda halen endişelerin ve belirsizliğin sürdüğünü ve halen negatif açıdan etkisini hissettirdiği ifadeleri yer aldı. Dolayısıyla bu risklerin, genişleyici para ve maliye politikalarının sürdüğü bir çerçeveyi çiziyor. Bu durum ons altın ve gram altın fiyatlamalarındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına olanak tanıyor.” açıklamasında bulundu.

TÖZGE: BANT HAREKETİNE GİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ise FED tutanaklarının yarattığı hayal kırıklığı sonrası ons altında kâr satışlarının arttığını belirtti. Son yaşanan altın rallisi sonrası altın fiyatlarının bir miktar bant hareketine girdiğini düşündüğünü belirten Tözge, “Ons altın için 1.925, 1.900 ve 1.850 dolar sırasıyla destek seviyeleri olup, 2.000 ve 2.075 dolar ise direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Ons altının önümüzdeki günlerde 1.850-2.075 dolar bandında dalgalanması daha olası.” açıklamasında bulundu.