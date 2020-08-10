Apple’dan 5 çalışanlı şirkete logo davası!

Apple, daha önce Alman Bisiklet Yolu (Apfel Route) ile Norveçli siyasi bir parti olan Fremskrittspartiet'e ‘logo' davası açmıştı. İkon haline gelmiş ısırılmış elma logosu konusunda son derece korumacı bir tutum sergileyen Apple'ın yeni hedefi yemek tarifi uygulaması oldu. The Verge'de yer alan habere göre ABD'li teknoloji devi, logosu bir armut olan Prepear uygulamasına dava açtı.

‘MÜŞTERİLERİ YANILTACAK' İDDİASI

Şirket, Prepear'ın armut şeklindeki logosunun, Apple logosunun ‘ayırt edici özelliğini azaltacağı' ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle yasal yollara başvurduğunu açıkladı. Olay, Prepear'ın sahibi olan Super Healthy Kids'in uygulamanın logosu için marka tescili başvurusunda bulunmasıyla başladı. Apple, kendi logolarına benzerliği nedeniyle müşterilerin Prepear'ın kendi hizmetleri olduğu fikrine kapılacaklarını öne sürdü.

PREPEAR, 14 BİNDEN FAZLA DESTEK İMZASI TOPLADI

Bu davanın ardından Prepear'in kurucu ortağı olan Russell Monson, ‘Armutu elmadan kurtarın' sloganıyla imza kampanyası başlattı ve 14 binden fazla destek aldı. Monson yaptığı açıklamada, “Bizim gibi sadece beş çalışanı bulunan bir şirket için trilyon dolarlık Apple ile uzun süreli bir hukuk savaşı vermek imkansız. Bu korkunç bir deneyim” diye konuştu.

‘MÜCADELE ETMEK, AHLAKİ SORUMLULUĞUMUZ'

Şirketin bir diğer kurucu ortağı Natalie Monson ise Instagram mesajında, “İnsanlara Apple ürünlerini kullanmayı bırakın demiyorum. Ancak geri adım atmalarını sağlamamıza yardımcı olun. Apple'ın küçük işletmelere olan agresif tutumuna karşı durmak ve logomuzu koruma hakkı için mücadele etmek, bizim için ahlaki bir sorumluluk gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Apple ise Prepear'ın logo tescili başvurusunun reddedilmesi konusunda ısrarcı.