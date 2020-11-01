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AR-GE’de işler iyi gitmiyor

Pandemi ile milli teknolojilerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Netaş CEO’su Müjdat Altay, “Türkiye’yi teknolojiye odaklanan bir ülke haline getirmemiz gerekiyor” dedi.

Özlem ERMİŞ BEYHAN
Güncellenme: 08:13, 01/11/2020
Haberler Ekonomi
AR-GE’de işler iyi gitmiyor

Türkiye'nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde nasıl ilerleyebileceği konusunun odak alındığı Fikir Meltemi toplantılarını düzenleyen Netaş CEO'su Müjdat Altay, “Ar-Ge'de işler iyi gitmiyor. Türkiye'yi teknolojiye odaklanan bir ülke haline getirmemiz gerekiyor” dedi. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Altay, pandemi ile birlikte bilgi iletişim sektörünün öneminin net biçimde ortaya çıktığını vurguladı. Türkiye'de Ar-Ge'ye yapılan harcamaların milli gelirin yüzde 1'ine ulaşmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak kazanımların tek tek adacıklar halinde gözlendiğini söyleyen Altay, “Birlikte çalışarak nasıl bir kelebek etkisi yaratabiliriz, onun peşinde olduğumuz için Fikir Meltemi toplantılarını başlattık” diye konuştu.

SU VERMEZSEN, KURUR

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerinde kararlılık ve devamlılık olmadığını söyleyen Altay şöyle devam etti: “40 yıllık bir plan kuracak ve o plana uyarak 40 yıl Ar-Ge'ye destek vereceksiniz. Fidan biraz büyüsün, sonra ‘2 sene ben bu fidana su vermeyeceğim' dediğinizde o ağaç kurur. Tekrar ağaç dik, tekrar kurut, teknoloji buna dayanmıyor.”

Teknoloji ihraç edersek, dolar bizi konuşur
Müjdat Altay, dolar kurunun geldiği seviye ile ilgili olarak, “Biz ne zaman ki teknoloji ihraç eder noktaya geliriz o zaman biz doları değil, dolar bizi konuşur hale gelir” ifadesini kullandı. Altay, Türkiye'nin fırsat bulduğunda teknoloji üretimi konusunda çok başarılı olabileceğini iş hayatında bire bir gözlemlediğini belirterek, “Bizim sıkıntımız şurada; Türkiye'de para kazanmak gayrimenkul gibi alanlarda çok kolay olunca, kimse teknoloji yatırımına yönelmek istemedi. İş dünyası yeterli sabrı gösteremedi, kamuda ise yerli üretim kullanımı sorgulandı” dedi.

 

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