Türkiye'nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde nasıl ilerleyebileceği konusunun odak alındığı Fikir Meltemi toplantılarını düzenleyen Netaş CEO'su Müjdat Altay, “Ar-Ge'de işler iyi gitmiyor. Türkiye'yi teknolojiye odaklanan bir ülke haline getirmemiz gerekiyor” dedi. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Altay, pandemi ile birlikte bilgi iletişim sektörünün öneminin net biçimde ortaya çıktığını vurguladı. Türkiye'de Ar-Ge'ye yapılan harcamaların milli gelirin yüzde 1'ine ulaşmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak kazanımların tek tek adacıklar halinde gözlendiğini söyleyen Altay, “Birlikte çalışarak nasıl bir kelebek etkisi yaratabiliriz, onun peşinde olduğumuz için Fikir Meltemi toplantılarını başlattık” diye konuştu.

SU VERMEZSEN, KURUR

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerinde kararlılık ve devamlılık olmadığını söyleyen Altay şöyle devam etti: “40 yıllık bir plan kuracak ve o plana uyarak 40 yıl Ar-Ge'ye destek vereceksiniz. Fidan biraz büyüsün, sonra ‘2 sene ben bu fidana su vermeyeceğim' dediğinizde o ağaç kurur. Tekrar ağaç dik, tekrar kurut, teknoloji buna dayanmıyor.”