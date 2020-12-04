Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirdi.

Komisyonun ikinci toplantısı TİSK’in ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısı Türk-iş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta yapılacak.

Video konferansla yapılan toplantıya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve komisyon üyeleri katıldı.

BAKAN SEKÇUK: DOĞRUDAN AKTARDIĞIMIZ KAYNAK 2 MİLYAR TL

Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, uzun zamandır Covid-19 salgını ile büyük bir mücadele içinde olduklarını ifade ederek, “Bu salgın maalesef çalışma hayatını, istihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi etkiledi. Bu amaçla bakanlık olarak çalışanlarımızı, işçilerimizi, işverenlerimizi korumak anlamında sosyal koruma kalkanı altında birçok programı, uygulamayı hayata geçirdik. Özellikle istihdamı ve işçilerimizi korumak için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi kısımları da hayata geçirmiş olduk. Vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı 2 milyar lirayı aşmış durumda” dedi.

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‘ARALIK SONUNDA BİR KARARA VARACAĞIZ’

Ocak itibarıyla reel asgari ücrette 1,5 katlık bir artış olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, “Bu komisyonlarımızda geçtiğimiz 18 yıl boyunca tüm tarafların şartlarını da gözeterek her zaman çözüm odaklı yaklaştık. Dolayısıyla aslında asgari ücret tespit komisyonu tarafların çok iyi bir şekilde ifade ettiği ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği bir mekanizma aslında. Asgari ücret rakamlarında da baktığımız zaman 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84’tü. Biz 2020 yılında brüt asgari ücreti yüzde 15,03 arttırarak 2943 liraya yükseltmiş olduk. Baktığımız zaman 18 yıllık dönemde 2020 Ocak itibarıyla reel asgari ücrette 1,5 katlık bir artış olmuş durumda. Asgari ücret konusunda buradaki komisyonumuz ile aralık ayı sonunda bir karara varmış durumda olacağız” diye konuştu.

‘AİLE FAKTÖRÜ DİKKATE ALINMALI’

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri verginin adil duruma getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu gelir düzeyiyle bir ailenin geçinmesi mümkün müdür? Asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücretli ailenin geliri de, yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azalıyor. Asgari ücretliden alınan damga vergisinin anlamı nedir? Ailenin rızkından yapılan kesintilerle geçim şartları daha da ağırlaşıyor. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri vergi adil duruma getirilmelidir. Ücretli çalışanların ocak ayında aldıkları net ücret vergiler nedeniyle azalmasın” diye konuştu. (DHA)



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