Aşı parasını şehir hastaneleri yuttu

Şehir hastanelerine önümüzdeki yıl ödenecek yaklaşık 16.3 milyar liralık kira bedeli ABD'nin Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarına ayırdığı bütçeyi bile aştı. Acil ve bilimsel araştırmalara da kaynak bırakmadı. Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, bu hastanelere ayrılan kaynağın durdurulması halinde Türkiye'deki tüm üniversite hastanelerinin maddi sorununun çözüleceğini, yerli ilaç üretimi için de finansman sıkıntısı kalmayacağını söyledi.

Bu yıl 10.5 milyar lira para yutan şehir hastanelerine 2021'de 16 milyar 392 milyon lira daha aktarılacak. Bu paranın 9 milyar 977 milyon lirası, hastaneleri işleten şirketlere kira bedeli olarak, 6 milyar 416 milyon lirası da sağlık hizmetleri için ödenecek.

ŞİRKET HASTANELERİ

Başkan Zekiye Bacaksız, önümüzdeki yıl şehir hastaneleri için ödenecek sadece kira parasının bile ABD'nin aşı çalışmaları için ayırdığı bütçeyi aştığına dikkat çekti. Bütçeden şirketlere kaynak aktarmanın bir yöntemi olarak kullanılması nedeniyle bu hastanelere şehir değil aslında ‘şirket hastaneleri' demenin daha doğru olduğunu ifade eden Bacaksız, aşıyla ilgili karşılaştırmayı şöyle yaptı:

“ABD'nin Covid-19 ile mücadele etmek için ayırdığı yaklaşık 17 milyar TL (2.5 milyar dolar) bütçenin yaklaşık 8 milyar TL'si (1 milyar dolar) hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacaktır. ABD'nin aşı çalışmaları için ayırdığı bütçe, Türkiye'nin şehir hastaneleri kira ödemeleri için ayırdığı 9 milyar 977 milyon liralık bütçenin bile altında.

İngiltere'nin sadece iki üniversitenin (Oxford ve Imperial College London) yürüttüğü aşı çalışmaları için ayırdığı yaklaşık bütçe ise 364 milyon TL'dir. Türkiye'de bırakın üniversitelere aşı araştırmaları için bütçe ayırmayı, üniversite hastanelerinin kendileri bile borç batağına saplanmıştır. Hastanelerimiz medikal firmaların parasını ödeyemediği için yakında ameliyat yapamaz hale gelecektir.”

Yerli ilaç parası da gitti

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, Türkiye'nin şehir hastanelerine para yetiştirmekten yerli ilaç üretimi gibi kritik projelere kaynak bulamadığını da söyledi. İlaç üretiminde dışa bağımlı olan Türkiye'de patentli ilaç üretimi yapıldığını, molekülden ilaç üretiminin ise yapılamadığını belirten Zekiye Bacaksız, “Bunun nedeni ilaç sanayisinde Ar-Ge'nin yok denecek kadar az olmasıdır.

Türkiye ilaç endüstrisinin yıllık Ar-Ge harcaması yaklaşık 400 milyon TL'dir. Şehir hastanelerinin kira bedellerinin üniversitelerin Ar-Ge çalışmalarına ayrılması durumunda, molekülden ilaç üretimi sağlanabilecek ve kaynak yurtdışına aktarılmak yerine yurtiçinde kalarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.