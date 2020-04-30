Prof. Sarp Üner: AVM’leri mayısta açmak erken olur

AVM'lerin açılış tarihine ilişkin tartışma başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, AVM'lerin mayıs ayında açılması konusunda, “Bu durum il bazında değerlendirilmeli ve halk sağlığı uzmanlarının görüşü alınmalı'' dedi.

Halk sağlığı uzmanlarından ise “Henüz çok erken” yanıtı geldi. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Sarp Üner, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Normal hayata dönmenin, kademeli biçimde yapılması zorunludur. Bunun için de bazı bilimsel kıstaslar gerekir. AVM'leri mayıs ayında açmak ve salgın mücadelesini gevşetmek için henüz erken'' dedi.

Üner, normal hayata dönme konusunda, test sayısını arttırmak, temaslı hastaları izlemek, hasta tedavisine devam etmek ve toplumun gereksinimlerini tedarik etmek gerektiğini vurguladı.

Normalleşme için en önemli kıstasın, vaka ve ölüm sayılarında son 14 günde azalma görülmesi olduğunu dile getiren Sarp Üner, “Bizde test sayısı artmıyor, azalıyor. Günlük hasta ve ölüm sayıları bir haftadır azalıyor. Daha önce de günlük vaka sayılarında 3-4 günlük düşüşler görülmüştü. Henüz azalıyor demek için erken” ifadelerini kullandı.

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