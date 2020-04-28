AVM’ler için iki kritik tarih: 11 Mayıs açılış, haziran başı tam kapasite

Türkiye genelinde alışveriş merkezleri corona virüsünün ilk günlerinde kapılarını kapattı. Bugüne kadar kapalı kalan AVM'ler Ramazan Bayramı'na doğru kapılarını açmaya hazırlanıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş AVM'lerdeki son durumu Sözcü'ye değerlendirdi. AVM'leri herhangi bir yasak olmaksızın kapattıklarını ifade eden Altaş, “Biz pandemi başladığı anda AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili bir tavsiye kararı aldık ve bunu uyguladık. Bizim için önemli olan halkın sağlığıdır” dedi.

BİLİM KURULU MAHSUR GÖRMEZSE…



Firmalar kapattıktan sonra AVM'lerin de kapattığını ve geniş bir kesimin iş yapamadığını ifade eden Altaş, “Perakendeciler kapatma kararı aldığı için kapatmak zorunda kaldık. Biz ilk etapta kontrollü olarak devam etmeyi düşünüyorduk. Ancak olmadı. Bu aşamada ad AVM'lerin açılması için perakendecilerin talebinin oluşması lazım. Ben AVM'leri açacağım ama büyük firmalar kepenklerini kaldırmayacak. Böyle olmamalı. Perakendeciler gerekli talebi bize iletirse ve Bilim Kurulu da bir mahsur görmezse biz 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılışa hazırız” şeklinde konuştu.

KADEMELİ OLARAK AÇILIŞ



Kademeli açılış hakkında bilgi veren Altaş, “Kent olarak bir ayrım yapmamız ne kadar mümkün bilmiyorum. Bütün kentlerde aynı anda açılış olabilir. Talebin yoğun olduğu kentlere öncelik tanınabilir. Açılacak olan AVM'ler için tek tek inceleme yapılmalı. Kapalı ve açık mimarideki AVM'ler incelenmeli. İlk etapta açık mimarideki AVM'ler açılabilir. Caddeye olan cephesi geniş olan AVM'ler daha kolay açılabilir. Kapalı mimarideki AVM'lere ise en son sıra gelecektir” ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER ALINACAK

Marketlerde olduğu gibi önleyici tedbirler alınacağını ifade eden Altaş, “AVM'ler açıldıktan sonra her şey dünkü gibi olmayacak. Belli sayıda vatandaşın girişi sağlanabilir. İçeri girişlerde maske ve eldiven şartı getirilebilir. AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılabilir. AVM'ler içerisinde her noktada önlemlerimizi alıyoruz. Dezenfektanlar yerleştirilecek çeşitli noktalara ve AVM'lerin düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılacak. Biz kademeli olarak 11 Mayıs'ta açışa hazırız” dedi.

O MAĞAZALAR AÇILMAYACAK

Yasak kapsamında olan mağazaların açılamayacağını da belirten Altaş, “Sinema, çocuk oyun parkları, restoran gibi alanların tekrar açılması mümkün değil. Kademeli olarak mağazalar açılacak. Ancak bu saydığım mağazaların açılması için bu mağazalarla ilgili yasakların kalkması gerekiyor. Bilim Kurulu ne öneride bulunursa biz o adımlara atacağız. Sürekli olarak Bilim Kurulu ve bakanlık ile istişarelerimiz sürüyoruz” şeklinde konuştu.

HAZİRAN AYI BAŞINDA TAM KAPASİTE



AVM'lerin dükkanını açmak istemeyen perakendecilere yaptırım uygulayabileceğini anlatan Altaş şu ifadeleri kullandı: “Biz 11 Mayıs'ta kademeli olarak, haziran ayı başından itibaren ise tamamen tam kapasite ile açılmayı planlıyoruz. Perakendeci ‘Hayır ben açmıyorum' dediğinde bunun hukuki sonuçlarına katlanır. Biz bugüne kadar elimizi taşın altına koyduk, kira almadık. Perakendecinin de artık hem AVM'ler hem de vatandaş için adım atması lazım.”

KAVGA ETMEYE GEREK YOK

Perakende firmalarının yüksek ciro yapan AVM'lerde dükkan açmak istediğini belirten Altaş, “Bazı büyük firmalar kendileri bize talepte bulunuyor. Çalışanların sıkıntılarından bahsediyorlar ve yeniden faaliyete geçmek istediklerini söylüyorlar. Ancak talepleri bütün AVM'lerde açılmak değil, sadece büyük ve yüksek ciro yapan AVM'lerde açılmak istiyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Kendileri açılmayı talep edip bir de basın açıklamaları ile AVM'lerin zorladığını ifade edenler var. Halk nezdinde kavga etmeye gerek yok. 100 yılda bir gelen pandemi söz konusu. Kiracılarımıza tabii ki sahip çıkacağız. Ancak burada vatandaşımızı ve AVM işletmecilerini de düşünmek lazım” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.