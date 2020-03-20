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Doğan Holding resmen banka kurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucu Doğan Holding'in banka kurmasına izin verildi. Bankanın tüzel ismi D Yatırım Bankası A.Ş. oldu.

Sozcu.com.tr
08:50 -
Haberler Ekonomi
Doğan Holding resmen banka kurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 8953 sayılı kararına göre Doğan Holding’in banka kurmasına izin verildi.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., Doğan Enerji, NETA Yönetim ve Havacılık ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı tarafından 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası A.Ş. kuruldu.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet ve Posta gazeteleri, Doğan Haber Ajansı, CNN Türk ve Kanal D’yi sattıktan sonra yeni yatırımının ne olacağı merak ediliyordu.

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Son güncelleme: 09:12 20.03.2020
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