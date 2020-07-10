Bakan Pekcan: Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık binasında gerçekleştirilen ‘Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Pekcan, “Bugün kadın kooperatiflerine vereceğimiz desteklerle ilgili bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ama bu kadın kooperatiflerimizin biraz daha güçlendikleri zaman e-ticarete ve ihracata başladıkları zaman onlara yönelik de çok güzel desteklerimiz var. 300 civarında kadın kooperatifimiz var. Bunların güçlenmesi ve daha geniş alanda hizmet vermesiyle alakalı çalışmalarımız yürüteceğiz” dedi.

Pekcan, üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerin sermayelerine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirerek, şunları söyledi:

BAŞVURULAR 15 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

“KOOP-DES programının amacı; faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak, öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimize ve üs kuruluşlarına mali destekte katkı sağlamak, yeni alanlarda girişimci olmaya ve ihracatçı olmaya özendirmek, bireysel tasarrufları kooperatifleştirmeye yönlendirmek gibi çalışmalarımızı yapacağız ve devletin kaynaklarını da en doğru ve en etkin şekilde doğru projelere yönlendirmek için el birliği ile çalışacağız.

Yani yeni projelerle, yeni önerilerle gelip buralardaki ekipman desteklerine imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışacağız. Ayrıca sergi ve fuar katılımlarını destekleyeceğiz. Ve buralarda nitelikli projelerde çalıştıracakları nitelikli personele istihdam desteği vermeyi de planlıyoruz. Bu desteklerimiz de; kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75´e kadar, diğer bölgelerde yüzde 50´ye kadar ve öncelikli olarak 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Buralardaki projeler son derece önemli ve bunları hibe olarak karşılayacağız. Bize getireceğiniz projeler için 15 Temmuz’dan itibaren İl ticaret müdürlüklerimizden başvurabilirsiniz.” (DHA)