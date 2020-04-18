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Özel bankalar için kredi düzenlemesi

Hükümet tarafından uzunca bir süredir beklendiği kadar kredi vermedikleri için eleştirilen özel bankalar için düzenleme getirildi. Alınan Aktif Rasyosu kararına göre özel bankalar yüzde 100 oranını tutturmak için topladıkları mevduatın daha fazlasını kredi olarak vermek zorunda olacak.

11:07 -
Haberler Ekonomi
Özel bankalar için kredi düzenlemesi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Bankaların Aktif Rasyosu hesabında değişikliğe gidildi. Aktif Rasyosu oranının aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100’ün altına inmemesine karar verildi.

Aktif Rasyosu hesaplama yöntemine göre bankaların yüzde 100 oranının üzerinde kalabilmesi için topladıkları mevduatın daha fazla bir kısmını kredi olarak vermeleri gerekiyor. 

Hükümet uzunca bir süredir özel bankaları kredi vermemekle eleştiriyordu. Kamu bankaları ise kredi musluklarını sonuna kadar açtı. Düzenleme 1 Mayıs 2020’den başlamak üzere geçerli olacak.

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Son güncelleme: 11:25 18.04.2020
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