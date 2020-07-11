Beyaz yakalılar pizzacı olmak için sıraya girdi

Karantinada satışları artan nadir işlerden olan eve servis restoran zincirlerine yatırımcı ilgisi hızlanmış durumda. Little Caesars Genel Müdürü Banu Arıduru, sokağa çıkma yasağında bile açık kalan sektöre özellikle beyaz yakalılardan büyük ilgi olduğunu anlattı. “Beyaz yakalılar bizim işimizde çok başarılı oluyor, satış rekorlarına imza atan beyaz yakalı franchisee'lerimiz var” diyen Arıduru, son günlerde yatırımcı olma taleplerinin yüzde 50'sinin beyaz yakalılardan geldiğini, biri Bodrum, diğeri İstanbul'da olmak üzere yeni mağazalar açtıklarını söyledi. Arıduru, pandemide iş kayıplarının, hayatı sorgulamanın ve salgında bile gıda sektöründe işlerin devam ettiğini görmenin beyaz yakalıların yatırımcı olma ilgisini artırmış olabileceğini vurguladı.

SAĞLIKÇIYA PİZZA

“Pandemide görünmez bir düşmanla savaştık” diyen Arıduru, fizik mühendisliği eğitiminin de verdiği bakış açısı ile çok bilinmeyenli bu denklemde çalışanların ve müşterilerin sağlığını ön plana alarak ilerlediklerini anlattı. Bir global zincirin parçası olmak, hijyen alışkanlıklarından, dijitalleşme ile temassız gönderim yapmaya kadar pek çok açıdan şirkete avantaj sağlamış. Ancak Amerikalıların da bizden öğrendikleri olmuş. Arıduru, pandemide başlattıkları saat 9.00'da sağlık çalışanlarına ücretsiz pizza gönderimi uygulamasının pek çok ülkede Türkiye'den alındığı belirtilerek uygulandığını aktardı. Arıduru, karantinanın restoranlardaki vardiya kapanış toplantılarına bile online katılabileceğini gösterdiğini, bunun salgın sonrasında da devam edeceğini söyledi.

BİZ KARIŞIK SEVERİZ

Karantinada evde 3 öğün yemek yapma zorunluluğu gıda sektöründe önemli satış artışlarına imza atılmasını sağladı. Little Caesars için de böyle olmuş. Salgının ilk günlerindeki satış düşüşü, sonraki günlerde kayıpların telafisine, hatta bazı günler rekor satışlara dönmüş. Türkiye'de karışık pizzanın sevildiğini, karantinada da en çok karışık pizza sattıklarını anlatan Arıduru, Amerikalıların bunu asla anlayamadığını söyledi. Oysa Türk tüketicisinin karışık, çok karışık ve ekstra karışık pizzaları sevdiğini anlatan Arıduru, pandemide dönerli ve acılı kanat ürünlerine de ilginin arttığını ekledi.