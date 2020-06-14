Bir koltuğa tam 4 karpuz

Salgın ve ekonomik kriz döneminde elindeki tek maaşını kaybeden işsiz sayısı giderek artarken AKP'nin eski milletvekili ve gözde isimlerinin 3-4 maaşlı kadrolara atanması kamuoyunda büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in de Halkbank Yönetim Kurulu üyeliklerine atanması, kamu bankalarındaki ballı maaşları yeniden gündeme getirdi.

Kamu bankalarına yapılan son atamalara ekonomistlerden ve muhalefet partilerinden “Liyakat bu mudur, milyonlarca kişi işsiz gezerken, böyle atama mı olur” diye sert tepkiler geldi.

Vakıfbank yönetimine giren Hamza Yerlikaya, yeni göreviyle birlikte 4 ayrı yerden maaş alacak. AKP eski milletvekili olan Yerlikaya, emeklilikte yaşa takılmamış olsaydı milletvekili emeklisi aylığı da alıyor olacaktı.

YERLİKAYA'YA 4'ÜNCÜ MAAŞ

AKP'nin bazı eski bakan ve milletvekilleri geçen yıl sürpriz bir şekilde Ziraat, Halk ve Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyeliklerine getirilmişti. Bu yılın büyük sürprizi ise olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Hamza Yerlikaya oldu.

Önceki gün yapılan genel kurulun ardından Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı görevlerini yürütüyor. Kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerine atananlardan kamu görevi olanlara 12 bin 530 lira, kamu görevi olmayanlara 22 bin 500 lira maaş ödeniyor.

Yerlikaya iki ayrı kamu görevinde bulunduğu için Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 12 bin 530 TL maaş alacak. Yerlikaya'nın başdanışmanlık görevi nedeniyle ne kadar maaş aldığı kamuoyuna açıklanmadığı için bilinmiyor.

Bakan yardımcılığı makamından dolayı ise Yerlikaya yaklaşık 24 bin lira maaş alıyor. Milli güreşçi Yerlikaya, daha önce AKP'den bir dönem Sivas milletvekilliği de yaptı. 44 yaşında olan Yerlikaya, sigortalı olarak çalışmaya 1993 yılında başlamasına rağmen yaşa takıldığı için emekli olamadı.

Halkbank yönetimine giren ve halen RTÜK Başkanı olan Ebubekir Şahin, ayrıca Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyesi olduğu için Basın İlan'dan da huzur hakkı alıyor. Rizeli olan 46 yaşındaki Şahin, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.

4 ATAMA OLDU

Hamza Yerlikaya'nın dışında, AKP eski milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Ziraat Bankası, ekonomi yazarı Profesör Kerem Alkin ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank yönetimine atandı. 2018 yılından bu yana Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği bulunan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem de Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirildi.

‘Faiz lobisini kündeye getirmek için atandı'

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına çok sert tepki gösterdi. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Dış mihrakları, Londra merkezli karanlık operasyonları, faiz lobilerini kündeye getirmek için Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı güreşçi Hamza Yerlikaya atanmış. Hayırlı olsun. Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez” ifadelerini kullandı.