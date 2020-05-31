Bitmeyen proje 8’inci kez göçtü

Yapımına 2008 yılında başlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki Esmebaşı Tüneli'nde sekizinci kez göçük meydana geldi. Şans eseri işçilerden ölen ya da yaralanan olmadı. TCDD, 30 Nisan'da “göçük inşaatı ve tamamlanması işi” ihalesi açtı. 6 firma özel olarak davet edildi. 28 Mayıs'ta sonuç ilanı açıklandı. İhale, tünel konusunda deneyimli B. Ergünler firmasına verildi.

Daha önceki 7 göçüğün nasıl tazmin edildiği kamuoyuna yansımadı. Bu göçükler için açılmış bir ihale de görünmüyor. Ancak sadece 3 Mart'ta meydana gelen göçük için gerçekleştirilen ihaleyle milletin sırtına 76 milyon 446 bin liralık ek yük bindi.

İHMAL VE YANLIŞLIKLAR

Önlenemez doğal bir vaka ihtimalini göz ardı etmeyen uzmanlar, fay hattındaki tünel projesinin hazırlık aşamasından başlayarak ihmal ya da yanlışlıklar yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Türkiye'de, özellikle kamu projelerinde, ağırlıklı olarak siyasi nedenlerle bu tür yüksek nitelikli işlerde dahi hazırlık sürecinin olması gerekenden çok daha kısa tutulduğunun altı çiziliyor. Bu nedenle bazı detayların atlanabildiğine işaret eden uzmanlar, bu durumda bile projeyi uygulayan yüklenici müteahhit firmanın gördüğü yanlış ve eksikleri idareye bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

VALİ DETAYLARI VERDİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, 27 Mayıs'ta göçüğün yaşandığı tünelde incelemelerde bulundu. Ayhan'ın açıklamaları durumu netleştirdi: “Ankara-Sivas YHT hattının 318'inci kilometresinde toplam uzunluğu 1422 metre olan Eşmebaşı'ndaki tünelde bugüne kadar 8 adet göçük meydana geldi. En son 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen olayda toplam 102 metrelik göçük olduğu görüldü. Göçüklerin oluştuğu bölgedeki zayıf bölümleri güçlendirmek için 2 bin farklı noktadan 17 bin ton çimento enjekte ediliyor. Bu sene bilet kesilmesi için bayramda dahi çalışan işçilerimize en kalbi teşekkürlerimizi ilettik.”