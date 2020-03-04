Bitmeyen projede 509 milyonluk adrese teslim ihale 

AKP iktidarı kamu projelerini açık ihale yerine, 21b usulüyle, kapalı kapılar ardında özel davet ettiği şirketlere vermeye devam ediyor.

İlk kez AKP Hükümeti tarafından 14 yıl önce duyurulan, ancak bir türlü tamamlanamayan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yaklaşık yarım milyar liralık bir ihalede daha bu yöntem tercih edildi.

“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ortak Altyapı 1 ve 2 Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi yine sessiz sedasız yapıldı. Kamu İhale Kanunu'nun sadece deprem, doğal afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü, ancak AKP iktidarında dönüştürülerek sıradan hale gelen 21b maddesine göre hazırlanan ihale, duyuru ilanına çıkılmadan, özel seçilmiş 5 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

İhale 21b usulüyle yapıldığı için hangi firmaların ihaleye katıldığı dahi gizli tutuldu. Projenin detayları, kimin ne kadar teklif verdiği kamuoyuna açıklanmadı.



İHALE 40 GÜN ÖNCE SESSİZ SEDASIZ YAPILMIŞ

Bu şartlarda açılan ihalenin, 22 Ocak günü yapıldığı, ihaleden yaklaşık 40 gün sonra Kamu İhale Kurumu'na bildirildi ve 2 Mart Pazartesi günü sisteme girildi. 536 milyon lira yaklaşık maliyet belirlenen projenin yaklaşık yüzde 5 indirimle 509 milyon 200 bin liraya Yıldızlar Grubu'na verildiği anlaşıldı. İstatistikler incelendiğinde açık ihalelerde, “21b Pazarlık” usulünde yapılan ihalelere göre çok daha yüksek indirim sağlandığı ve daha çok tasarruf edildiği görülüyor.

ALTYAPI İNŞAATI 2021 SONUNDA BİTECEK

İhalenin hemen ardından 29 Ocak günü Yıldızlar Grubu ile imzalanan sözleşmede Finans Merkezi'nin altyapı projesi için 680 gün süre verildi. Projenin bitiş tarihi 23 Kasım 2021 olarak belirlendi. Açık yapılmayan ihalelerde, işin tüm detayları, hangi işlerin yapılacağı kamuoyuna açıklanmıyor.

14 YILDIR GÜNDEMDE

AKP Hükümeti, 2007 yılında genel merkezleri Ankara’da bulunan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul’a taşınacağını açıkladı. Ümraniye’deki 300 bin metrekarelik dev araziyi adres olarak gösteren Hükümet Ocak 2008’de İstanbul İFM projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM’nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından başlatıldı. İFM için ilk yapım ihalesi Kasım 2012’de düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. Önce 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018’e daha sonra da 2020’ye ertelenmişti. Son olarak projenin en erken 2022'de tamamlanacağı duyuruldu.

YILDIZLAR'IN ALDIĞI EN BÜYÜK İHALE

1968 yılında Diyarbakır'da kurulan Yıldızlar Holding bugüne kadar çok da büyük ölçekli olmayan kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Birkaç tanesi şöyle: