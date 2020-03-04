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Bitmeyen projede 509 milyonluk adrese teslim ihale 

Yılan hikayesine dönen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin, “altyapı tamamlama” ihalesi “21b” usulüyle, ilana çıkılmadan, gizli kapaklı gerçekleştirildi. 509 milyon liralık ihale özel olarak davet edilen Yıldızlar İnşaat’a verildi.

Yusuf DEMİR
10:36 -
Haberler Ekonomi
Bitmeyen projede 509 milyonluk adrese teslim ihale 

AKP iktidarı kamu projelerini açık ihale yerine, 21b usulüyle, kapalı kapılar ardında özel davet ettiği şirketlere vermeye devam ediyor. 

İlk kez AKP Hükümeti tarafından 14 yıl önce duyurulan, ancak bir türlü tamamlanamayan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yaklaşık yarım milyar liralık bir ihalede daha bu yöntem tercih edildi. 

“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ortak Altyapı 1 ve 2 Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi yine sessiz sedasız yapıldı. Kamu İhale Kanunu'nun sadece deprem, doğal afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü, ancak AKP iktidarında dönüştürülerek sıradan hale gelen 21b maddesine göre hazırlanan ihale, duyuru ilanına çıkılmadan, özel seçilmiş 5 firmanın katılımıyla gerçekleşti. 

İhale 21b usulüyle yapıldığı için hangi firmaların ihaleye katıldığı dahi gizli tutuldu. Projenin detayları, kimin ne kadar teklif verdiği kamuoyuna açıklanmadı.


İHALE 40 GÜN ÖNCE SESSİZ SEDASIZ YAPILMIŞ

Bu şartlarda açılan ihalenin, 22 Ocak günü yapıldığı, ihaleden yaklaşık 40 gün sonra  Kamu İhale Kurumu'na bildirildi ve 2 Mart Pazartesi günü sisteme girildi. 536 milyon lira yaklaşık maliyet belirlenen projenin yaklaşık yüzde 5 indirimle 509 milyon 200 bin liraya Yıldızlar Grubu'na verildiği anlaşıldı. İstatistikler incelendiğinde açık ihalelerde, “21b Pazarlık” usulünde yapılan ihalelere göre çok daha yüksek indirim sağlandığı ve daha çok tasarruf edildiği görülüyor.  

ALTYAPI İNŞAATI 2021 SONUNDA BİTECEK

Yıldızlar Grup’un web sitesinde alınan ihaleyle ilgili bu görsel yayınlandı.

İhalenin hemen ardından 29 Ocak günü Yıldızlar Grubu ile imzalanan sözleşmede Finans Merkezi'nin altyapı projesi için 680 gün süre verildi. Projenin bitiş tarihi  23 Kasım 2021 olarak belirlendi. Açık yapılmayan ihalelerde, işin tüm detayları, hangi işlerin yapılacağı kamuoyuna açıklanmıyor.

14 YILDIR GÜNDEMDE

AKP Hükümeti, 2007 yılında genel merkezleri Ankara’da bulunan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul’a taşınacağını açıkladı. Ümraniye’deki 300 bin metrekarelik dev araziyi adres olarak gösteren Hükümet Ocak 2008’de İstanbul İFM projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM’nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından başlatıldı. İFM için ilk yapım ihalesi Kasım 2012’de düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. Önce 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018’e daha sonra da 2020’ye ertelenmişti. Son olarak projenin en erken 2022'de tamamlanacağı duyuruldu.  

YILDIZLAR'IN ALDIĞI EN BÜYÜK İHALE

1968 yılında Diyarbakır'da kurulan Yıldızlar Holding bugüne kadar çok da büyük ölçekli olmayan kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Birkaç tanesi şöyle: 

  • ANKARA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİNASI 
  • ANKARA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİNASI 
  • VAN ADLİYE SARAYI İNŞAATI
  • ÇORUM ADALET SARAYI İNŞAATI
  • GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI, DALAMAN DENİZ & HAVA HAREKET ÜSSÜ 
  • ISPARTA KARA HAVACILIK OKULU TESİSLERİ İNŞAATI
  • DİYARBAKIR 33000 SEYİRCİ KAPASİTELİ STADYUM İNŞAATI
  • SURİYE NADDAH KÖYÜ PREFABRİK YAŞAM KENTİ 
  • KAHRAMANMARAŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
  • BURDUR ZIRHLI BİRLİKLER OKUL VE EĞİTİM TÜMEN KOMUTANLIĞI KIŞLASI 
  • TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
  • TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ 
  • VAN 300 YATAKLI KADIN DOĞUM HASTANESİ İLE 200 YATAKLI KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ HASTANESİ 
  • YELEN-GÜLPINAR RES
  • GÖKBEL I-II HES (18,6 MW)
  • KULP I-IV HES (13 MW+23MW)
AKP Ankara Burdur Çorum deprem Diyarbakır eylem Hükümet Isparta istanbul Kahramanmaraş okul Pazartesi Van
Son güncelleme: 10:56 04.03.2020
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