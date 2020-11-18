Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan çiftçilere 520 TL destek ödemesi

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre örtü altında biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi uygulayan üreticilere dekara toplamda 520 lira destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamayla bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunarak sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif yöntemleri tavsiye ve teşvik ediyor.

Bu çerçevede örtü altında domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadeleye dekara 400 lira, biyoteknik mücadeleye 120 lira olmak üzere her ikisini de uygulayan üreticilere 520 lira destek ödemesi yapılacak. Açık alanda ise turunçgil, domates, bağ, elma, kayısı, zeytin, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarinde dekara 130 lira destek ödemesi yapılacak.

Desteklerden faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını açık alandaki turunçgil, domates, elma, bağ, zeytin, kayısı, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarin için 4 Aralık'a, örtü altında ise 31 Aralık tarihine kadar yapabilecekler.

Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında son 9 yılda 62 bin 94 üreticiye 97 milyon 221 bin lira destekleme ödemesi yaptı. (İHA)