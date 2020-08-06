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Bloomberg: BDDK bazı TL muafiyetlerini yatırım bankalarına genişletecek

TL'de rekor değer kaybı yaşanırken, BDDK'dan yeni bir adım geliyor. Bloomberg’in haberine göre, BDDK, kalkınma bankalarının ardından uluslararası yatırım bankalarının da yurt içinde liraya erişimi üzerindeki kısıtlamaları gevşetecek muafiyet düzenlemesi üzerine çalışıyor. Muafiyetlerin kademeli olarak genişletilmesi ile swap piyasasında normalleşmenin amaçlandığı belirtildi.

14:43 -
Haberler Ekonomi
Bloomberg: BDDK bazı TL muafiyetlerini yatırım bankalarına genişletecek

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre yetkililer, uluslararası yatırım bankalarının yurt içinde liraya erişimi üzerindeki kısıtlamaları gevşetecek muafiyet düzenlemesi üzerine çalışıyor.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayında uluslararası kalkınma bankalarının FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla yurt içi bankalardan sağlayacağı finansman işlemlerinde TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar vermişti.

Benzer bir muafiyet düzenlemesinin üzerinde çalışıldığını kaydeden yetkililer, konuya ilişkin düzenlemenin yakın zamanda duyurulabileceğini belirtti. Aynı kaynaklar muafiyetlerin kademeli olarak genişletilmesi ile swap piyasasında normalleşmenin amaçlandığını kaydetti.

BDDK konuya ilişkin olarak yorum yapmadı.

Daha önceki muafiyetlerden yararlanacak olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu BDDK tarafından getirilen bir dizi swap muafiyeti sonrası lira kredilerini artmayı hedefliyor.

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