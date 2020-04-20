Bloomberg: Kamu bankalarına sermaye desteği için çalışma başlatıldı

Özel bankaları kredi artışına zorlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararının ardından, kamu bankalarına da destek adımı geliyor.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, kredi musluklarını açan kamu bankalarına sermaye desteği için hükümet çalışma başlattı.

Kamu bankalarının kredi hacmi, corona virüsü salgınının etkili olduğu 6 Mart-10 Nisan döneminde 73,7 milyar TL ile olağanüstü düzeyde artmıştı.

Sermaye desteğinin ne kadar olacağına henüz karar verilmezken, söz konusu destek için Hazine’nin TL cinsi tahvil ihraç edebileceği belirtildi.

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Haberin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank ve Vakıfbank hisse değerlerinde sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,1’lik artış görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Halkbank, Bloomberg’ün konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

TL’deki değer kaybı ve kredi hacmindeki artış, bankaların sermaye yeterlilik oranlarının düşmesine neden oluyor.

2020 BÜTÇESİNDE ÖZEL MADDE

Hükümet, 2019’da da kamu bankalarına 28 milyar TL’lik (4,1 milyar dolar) sermaye desteğinde bulunmuştu. Bu rakam son 18 yılın en yüksek desteği olmuştu.

Hükümet, giderek daha fazla başvurduğu kamu bankalarının sermaye ihtiyacı için 2019’un ardından 2020’de de bütçede düzenleme yapmıştı. 2020 bütçesindeki düzenlemeye göre, kamu bankalarına yaklaşık 32.5 milyar TL özel tertip devlet iç borçlanma senedi (DİBS) verilerek sermaye desteğinde bulunabilecek.