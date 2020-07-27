Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıldı

Borsa İstanbul’da 23 yıl aradan sonra endekslerden bugün iki sıfır atıldı. 2018’den bu yana ara ara gündeme gelen uygulama, hazırlıkların ve testlerin tamamlanmasının ardından bugün hayata geçti.

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

Endekslerden iki sıfır atılmasıyla endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilirken, uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100 ile çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak.

Geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100’e bölünmek suretiyle endekslerin başlangıç tarihlerindeki değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek.

İLGİLİ HABER Borsa İstanbul'da sığ sularda derin hareketler, uzmanlar uyarıyor: Büyük mağduriyetler doğabilir

VİOP’TA SÖZLEŞME BÜYÜKLÜKLERİ 100’DEN 10’A DÜŞECEK

VİOP’ta ise endeks vadeli işlem sözleşmeleri büyüklüğü 100’den 10’a düşürülürken, fiyat adımı 0,025 ten 0,25’e çıkarılacak ve fiyat kotasyonu 10 ile çarpılmış değerler üzerinden yapılacak.

VİOP’ta yeni kullanım fiyatlarını içerecek sözleşme kodları değiştirilecek ve geçiş öncesindeki pozisyonlar öz sermaye uyarlaması fonksiyonu ile yeni sözleşmelere taşınacak.

Endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde açık bulunan iptale kadar geçerli ve tarihli emirler ile aktive edilmemiş şarta bağlı emirler ise iptal edilecek.

23 YIL SONRA YENİDEN

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla faaliyete başlayan borsada, ilk olarak 1997’de endekslerden iki sıfır atılmıştı.

1986’da yatırımcılar ile buluşan İMKB’de, 1993 yılında bilgisayarlı alım-satım sistemine geçildi.

1997’de, o zamanki adıyla İMKB 100 endeksinin 103.500 seviyelerindeyken yapılan güncellemeyle endeksten iki sıfır atıldı ve endeks 1.035 oldu.

2015’te Borsa İstanbul ve Nasdaq arasında yapılan iş birliği sonucu geliştirilen ve “BISTECH” olarak adlandırılan Teknoloji ile Dönüşüm Programı’nın ilk aşaması devreye alındı.

Bu yılın ocak ayında VİOP’ta akşam seansı uygulamasına başlandı.

ETKİSİ PSİKOLOJİK

Analistler, BIST 100 endeksinin 100.000 seviyelerinin üzerinde bulunmasının, hem kullanım zorluğuna hem de psikolojik olarak “pahalı” algısına neden olduğunu belirterek, atılan bu adımın öncelikle sadeleşmeyi sağlayacağını söyledi.

Endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100’e bölünerek yayımlanacağını aktaran analistler, psikolojik etkisinin ise uzun bir süre pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.