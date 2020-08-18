Borsa yüzde 0.58 artışla kapandı!

Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu.

TCMB düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar TL fonlama sağladı. Geneneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor.

TCMB bugün yaptığı başka bir açıklamayla, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü duyurdu.

TCMB’den yapılan “Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin” açıklamada şöyle denildi:

“Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası´nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.”

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

– dolar en düşük 7.3558 lira ve en yüksek 7.4005 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,

– euro en düşük 8.7426 lira ve en yüksek 8.8247 lirayı gördükten sonra, 8.79 – 8.80 lira aralığında,

– sterlin en düşük 9.6501 lira ve en yüksek 9.7637 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18653 – 1.19657 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19378 düzeyindeydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa genelinde bankaların Covid-19 krizinin etkilerinden 2022 yılından önce sıyrılmalarının olanaklı görünmediğini söyledi.

Bankaların borçlarını ödeyebilme gücüne tam olarak kavuşmalarının Euro bölgesi ekonomisine bağlı olduğunun altını çizen De Guindos, Euro bölgesi ekonomisinin son iki aylık dönemde Covid-19 öncesi dönem düzeylerine yavaşça dönmeye başladığına işaret etti.

Bu arada euro dolar karşısında yüzde 0.29 değer kazanarak 1.19 dolara yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi de yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin hükümetlerini Covid-19 salgınında uyguladıkları büyük teşvikleri ekonomilerini iyileştirmek için kullanmaları konusunda uyardı; bunu yapmadıkları durumda başka bir borç krizi riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaklarını vurguladı. DHA

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