Bu nasıl bir vicdansızlık?

Ankara'da coronavirüse yakalanan ve solunum yetmezliğinden dolayı ömür boyu oksijen tüpü kullanmak zorunda kalan 55 yaşındaki vatandaşın elektriği 322 lira borcundan dolayı Başkent Elektrik tarafından kesildi. Coronavirüs tedavisi sürecinde hastanede olduğu için faturalarını ödeyemeyen A.I, elektrikleri kesilerek adeta ölüme terk edildi.

NEFESİNİ KESTİLER

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Yaşamı cihaza bağlı bir hastanın elektriğini kesmek onu ölüme terk etmektir. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Elektrik olmadan bu hasta nasıl nefes alacak? Vatandaşımızın sadece elektriğini değil nefesini de kestiniz” dedi. 55 yaşındaki A.I. coronavirüse yakalandıktan sonra 1 ay boyunca Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi gördü ardından evinde tedavisi devam etti. Hastaneden kendisine verilen rapora göre A.I'nın günde en az 16 -24 saat arası oksijen tedavisi alması gerekirken kasım ayından bu yana cihaza bağlı şekilde yaşamını sürdüren A.I'nın 17 Aralık'ta faturalarını ödeyemediği için elektrikleri kesildi. Çaresiz kalan A.I. isimli vatandaş CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya ulaşarak yardım istedi.

ÖLÜME TERK EDİLDİ

Kaya, “Coronavirüsü ağır atlattığı için ömür boyu oksijen tüpüne bağlı şekilde yaşayan vatandaşımıza birkaç gün önce elektrik şirketinden telefon geliyor ve faturasını ödemediği takdirde elektriklerinin kesileceği söyleniyor. Vatandaşımız elektrikleri kesilirse nefes alamayacağını söylüyor ancak dikkate alınmıyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Vatandaşımızın sağlık durumu ortada, raporu ortada. Elektriği kesilirse ölecek. Bu bilinmesine rağmen 322 TL'lik fatura için elektrikleri kesiliyor. Yaşamı cihaza bağlı bir hastanın elektriğini kesmek onu ölüme terk etmektir. Yazıklar olsun. Vatandaşımızın sadece elektriğini değil nefesini de kestiniz. Canına kast ettiniz. Çok şükür ki hastamız size rağmen, büyük vicdansızlığınıza rağmen hâlâ yaşıyor” dedi.