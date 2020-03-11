Carrefoursa ve Migros’tan corona açıklaması

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının teşhis edildiğinin açıklanmasının ardından vatandaş bazı maddeleri stoklamak için marketlere yönelirken, Carrefoursa ve Migros’tan açıklama geldi. Yetkililer vaka tespit edilmesinin bir salgın durumu olmadığını sıklıkla tekrar ediyor.

Carrefoursa’dan yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü açıklaması sonrası bugün, geçen hafta ve düne oranla normal trafik seyrimiz saatlik bazda yüzde 50 arttı. Buna bağlı olarak ciromuzda da yüzde 50’lik bir büyüme gerçekleşmekte” denildi.

ONLINE SATIŞLAR DA ARTTI

Ciro bazında en çok büyüme gösteren reyonların kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, parfümeri, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünler olduğunu belirten şirket, e-ticaret plaformu CarrefourSA.com’un trafiğinde yoğunluk olduğunu vurguladı.

Bir diğer perakende zinciri Migros’tan yapılan açıklamada da, hem mağazalarda hem de online alışverişte talep artışı olduğu belirtilerek “Üreticilerle birlikte tedariğimiz güçlü, artan talep karşılanıyor. Tüm temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine, temizlik ve kişisel hijyen malzemelerine talep arttı” denildi.