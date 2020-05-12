Çay taban fiyatı üreticiyi mutlu etmedi

2020 yılının ilk yaş hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak olan çayın taban fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 lira 27 kuruş olarak açıkladı. Ancak Erdoğan’ın açıkladığı taban fiyatına çay üreticileri tepki gösterdi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaş çay kilogram fiyatının beklentilerinin çok altında kaldığını, bu fiyatın özel sektör tarafından talep edildiğini ve kazananın özel sektör olduğunu ifade etti.

“BU FİYAT YETERSİZ”

Açıklanan fiyatın yetersiz olduğunu belirten Paliç, “Bugüne kadar talebimizle verilen fiyat arasında fazla bir fark olmazken bu yıl ilk kez talebimizin çok altında bir fiyat açıklandı. Verilen zam oranı toplamda yüzde 12'de kalmıştır. Biz enflasyonun biraz daha yukarısında fiyat beklerken açıklanan rakam enflasyonun hemen üzerinde bir fiyat oldu. Oda olarak talebimiz 3 lira 90 kuruştu. Verilecek rakamın 3 lira 65 kuruştan düşük olmayacağını bekliyorduk. Ancak açıklanan fiyat maliyetlerin altında kaldı. Üreticiler birliği olarak bu fiyattan memnun değiliz. Bu fiyat özel sektörün talebiydi. Kazanan özel sektör oldu” dedi.

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“SON 20 YILIN EN DÜŞÜK ZAMMI”

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi ise, açıklanan yaş çay zammının son 20 yılın en düşük zammı olduğunu dile getirdi.

Açıklanan yaş çay fiyatının sadece özel sektör temsilcilerini memnun ettiğini söyleyen Mavi, “Bizi en iyi anlayacağını düşündüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız yaş çaya son 20 yılın en düşük fiyatını vermiştir. Covid-19 salgını ve ÇAYKUR'un içinde bulunduğu durum nedeniyle bu yıl zam yapılmayacağını açıklayıp ‘bu yıl feda yılı olacak ve tüm üreticilerimizden bir yıl feda bekliyoruz’ deselerdi biz buna gönülden razı olurduk. Ancak sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgileri kim veriyorsa Cumhurbaşkanımızı yanıltmışlardır. Türkiye bugüne kadar çok büyük krizler atlatmasına rağmen yaş çaya bugünkü kadar düşük zam verilmemişti. Burada verilen fiyat sadece özel sektörü memnun etmiştir. Bunun dışında verilen fiyat hiç kimseyi memnun etmemiştir” diye konuştu.



Mustafa Mavi

“SALGININ FATURASI ÇAY ÜRETİCİSİNE KESİLDİ”

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı taban fiyatla salgın sürecinin faturasının üreticiye kestiğini açıklayarak, “Dağ fare bile doğurmamış ve salgının faturası çay üreticisine çıkartılmıştır. Çaya reel olarak zam yapılmamıştır. Üretici sezona başlamadan enflasyona yenik düşürülmüştür. Çay parası eline geçmeden hava olmuştur. Açıklanan çay fiyatıyla üretici mağdur edilmiştir” ifadelerini kullandı.



Saltuk Deniz