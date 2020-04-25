CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Örtülü ödenek hız kesmiyor

Tekin, “Corona virüsüne krizde yakalanan esnaf ne yapacağım diye düşünürken, örtülü harcamalar devam ediyor. Devletin borcu tırmanışa geçti. Vatandaş gelecekten endişeli ama iktidar tedbir almıyor.

İlaç olacak bir paket açıklamıyor. Neyi bekliyor?” dedi. Tekin şunları söyledi:

*İşsiz sayısı 8 milyon 800 bine çıktı. Toplam 10 milyon insan işsiz kalabilir. Bunun yaratacağı sosyal yıkım Türkiye tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorundur.

*Bu yılın ilk üç ayında örtülü ödenekten 565 milyon 173 bin lira para harcanmış. Makam araçları, atıl projeler, yandaşları doyuracak işler aynen devam ediyor. Açıklanan paketlerle bu krizden çıkmamız mümkün değil.

*Devlet vatandaşın peşine düşmüş, dışarı çıkana para cezası kesiyor. Üç ayda adli, idari ve vergi cezası olarak 4.1 milyar lira toplandı. Bu sürede müteahhitlere 4.4 milyar lira para aktarıldı.''