CHP’li belediyede en düşük maaş 3 bin 425 TL oldu

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda corona virüsü önlemleri eşliğinde düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, GENEL-İŞ Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, GENEL-İŞ Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ve sendikalılar katıldı.

GENEL-İŞ Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı;

*Önemli bir toplu sözleşmeyi hep birlikte atlattık. KHK'lar ve çeşitli yasal zorunluluklar sebebiyle özgür biçimde sözleşmemizi yapamamıştık. Biz, Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan işçiler olarak bu toplu sözleşme ile birçok kazanım sağladık.

*Sağ olsun Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve yönetimi, bu süreçte işçi arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntılar konusunda çözüm yollarını ortaya koydular. Hep birlikte güzel bir toplu sözleşme imzalayacağımıza inanıyorum.

*Pandemi koşullarında işimizi, ekmeğimizi korumak, büyütmek çok önemli. Yüzlerce işçinin çok zor bir dönemde çalıştığı dönemde, CHP'li belediyelerde de işçilerimiz çalışmakta.

Onların haklarının korunarak ileriye taşınması çok önemli. İnşallah gelecek dönemki sözleşmelerimizde işçi arkadaşlarımız, kadrolu işçi noktasına gelecektir.

“SİYASİ KRİZ VAR”

GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise şunları söyledi;

*Zor koşullarda, zor zamanlardan geçiyoruz. Bu çatı altında hep birlikteyiz. Halka hizmet görevini hep birlikte yürütüyoruz. Belediyenin, ülkenin durumunu da göz ardı etmiyoruz. Bir demokrasi krizi, siyasi kriz var.

*Ülkenin içinde olduğu durum emeğe, çalışanlara, mali fon olarak belediyelere nasıl yansıyor, hepsini değerlendiriyoruz. Bugün, demokrasinin bütün değerlerinin alaşağı edildiği bir ülkede hizmet veriyoruz.

*Hukukun, adaletin, yargının olmadığı bir ülkedeyiz. Bunun emeğe yansımasını, hep birlikte yaşıyoruz. İşsizlik, iş cinayetleri alabildiğine fazla. Bu toplu sözleşme, insanca yaşam noktasında değerlendirildiğinde, bu tabloyu oluşturan herkese başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve şubemiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

“18 YILDA TÜRKİYE’Yİ BU HALE GETİRDİLER”

Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ataç ise emekçilerin daima yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

*Gönül isterdi daha fazlasını yapabilelim ama Türkiye'nin koşulları çok farklı bir noktada. Birbirimize anlayış göstereceğiz, destek vereceğiz. Hepimizin bu ülkede refah, özgürlük, mutluluk ve demokrasi içinde yaşamamız, en büyük dileğimdir.

*Son bir yıldır da sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ülkede var olan bir ekonomik krizin üstüne bir de pandemi geldi. Yaklaşık bir 8-9 aydır, pandemiyi ekonomik krizle birlikte yaşıyoruz. Ondan önceki zorunlu sözleşme iki yıl içindi.

*Bu süreçte emekçi arkadaşlarımızın da sıkıntıları oldu, elimizden geldiğince çözmeye çalıştık. Belediyelerin de çok büyük sıkıntıları vardı. 1999'dan beri bu işin içindeyim, bugüne kadar böyle büyük sıkıntılarımız olmamıştı.

*18 yılda Türkiye'yi bu hale getirdiler. Demokrasi yakında gerçekleşecek diye umuyorum, artık Türk halkı neyin ne olduğunu çok iyi anladı. Bu hükümet geldiğinden beri emekçinin yanında olmadı, bunu hep beraber yaşıyoruz.

*Bu hükümet döneminde sendikalı işçi sayısında da ciddi düşüş var. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak, hiçbir zaman sendikasız işçinin değil, örgütlenmenin yanında olduk, yararına inandık. 1999'dan beri çalışanlarımız ile birlik ve beraberlik içinde bugünlere geldik. Ben şahsım adına daima emekçinin yanındayım, onların daha iyi olmasını isterim.

“ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEBİLMEK MUCİZE”

Başkan Ataç konuşmasının devamında, mevcut şartlarda işçiler için en iyi imkanları sunmaya gayret ettiğini belirterek şunları söyledi;

*Bugün, asgari ücretle geçinebilmek mucize arkadaşlar. Asgari ücretin ne pazarlığı olabilir ki? Ne veriyorsunuz da neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Maalesef ülke bu vaziyette. Şu dönemde her yer kapatılıyor, yapılan iş doğru. Ama esnafı neden düşünmüyorsun?

*Kapatmak kolay ama o esnafın kepengini kapatması çok zor. Almanya'da 10 bin avro kapanan esnafa hibe veriliyor. Yanında çalışan varsa 13 bin avroya çıkarıyor. Bakın, sosyal devlet budur. Biz devleti ancak öyle hissederiz. Bugün bu destek şart.

*Türkiye'nin en büyük sorunu denince, ekonomi ile işsizlik söylenir. Bana göre ise demokrasi ile hukuk eksikliği var. Bunlar olsa zaten ekonomik kriz de olmaz, işsizlik de olmaz. Bunun için de acilen güçlendirilmiş parlamento sistemine geçmemiz lazım.

MAAŞLARDA YÜZDE 30- YÜZDE 40 ORANINDA İYİLEŞTİRME YAPILDI

Bin 470 çalışanın yararlanacağı toplu sözleşme ile Tepebaşı Belediyesi çalışanlarının eline geçen en düşük rakam 3 bin 425 TL'ye ulaşmış oldu. Sözleşme ile sağlanan ücret artışları ise 2020 ikinci altı ay için yüzde 7, 2021 ilk altı ay için yüzde 7, 2021 ikinci altı ay için yüzde 8 ve 2022 ilk altı ay için yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Böylelikle genel olarak maaşlarda yüzde 30 – yüzde 40 oranında iyileştirme yapılmış oldu. Ayrıca ek kazançlarda yol, yemek, yakacak ve çocuk yardımlarında iyileştirme yapıldı.

BAYRAMLARDA YARDIM ARTTIRILDI

Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları artırıldı. Bu sene ilk kez 1 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramlarında prim verilmesi, Aralık ayında tek sefer 100 TL gıda yardımı verilmesi de sözleşmede yer aldı. Engelli çocuğu olan çalışanlar, her çocuk için 350 TL engelli yardımı alacak.

8 Mart’ta tüm kadın çalışanlar, 3 Aralık'ta ise engelli çalışanlar izinli sayılacak. Eşit ücret uygulaması kapsamında taban ve mesleki grup ücretlendirilmesi çalışması yapılırken; kadına yönelik şiddet uygulayan çalışanlar disiplin kuruluna sevk edilecek ve şiddete maruz kalan kadın çalışanlar için de gerekli koruma tedbirleri alınacak.