CHP’li belediyeden personele yüzde 60 zam

Ayvacık Belediyesi’nde belediye şirketi personeline yüzde 60 oranında zam yapıldı. Söz konusu zam Tüm Yerel-Sen ile yapılan görüşmeler neticesinde gerçekleşti.

“EMEK VE ALIN TERİNDEN TARAFIZ”

Zam ile alakalı açıklama yapan Başkan Bayram, belediye olarak sendikal faaliyetlere destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Personelimize yüzde 60 oranında bir zam yaptık. Belediyemizin bütçesi doğrultusunda, enflasyon ve pahalılık altında ezilen memurlarımızın hayat standardını bir nebze olsun rahatlattığımızı düşünüyorum. Ayrıca sendikal hakların ve toplu iş sözleşme sürecinin de bizim göreve gelmemizle birlikte başladığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Her zaman emek ve alın terinden tarafız. İmzaladığımız sözleşme hem çalışan arkadaşlara hem de yetkili sendika olan Tüm Yerel-Sen’e hayırlı olsun.”

Yapılan sözleşmeden ötürü Başkan Bayram’a teşekkür eden Tüm Yerel-Sen Balıkesir Şube Örgütlenme Sekreteri Hasan Kart, “Ayvacık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Bayram’a göreve seçildiği günden beri emek ve emekçiden yana taraf olduğu için sendikam ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.