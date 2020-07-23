CHP’li Gürsel Tekin: Vatandaş et yemeyi unutmuş

İstanbul Kadıköy'deki salı pazarını gezen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşların ve pazarcıların sorunlarını dinledi. Pazardaki vatandaşlar, ‘Kasabın önünden geçemiyoruz' diyerek şikayetlerini dile getirdi. CHP'li Tekin ise “İnsanlar patates, soğan, temel gıda ihtiyaçlarını alabilecek durumda değil. İnsanlar eti çoktan unuttu zaten” ifadelerini kullandı.

‘YARAYI İYİLEŞTİRELİM'

Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla bir süre sohbet edip dertlerini dinleyen Tekin, vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek şöyle konuştu; “Bu çok üzücü bir tablo. Aslında pandemiden önce Türkiye'de çok büyük bir sorun vardı. Pandemi de tuzu biberi oldu.

Türkiye'nin hangi işlek caddelerine bakarsanız, dünyadaki birçok vatandaşın uğrak yeri olan Kapalı Çarşı'nın şu anda hangi sefalette olduğunu biliyoruz. Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi, Bursa Çekirge… Her yere baktığınızda çok büyük sorun var. Gelin bu yarayı iyileştirelim. ‘Bu yarayı iyileştirmeyelim, bunu görmeyiverelim' derseniz, ‘Bunu kapatalım' derseniz, bu sefer kansere çevirirsiniz.”

Birçok esnafın kepenk kapattığını ifade eden Tekin şöyle devam etti; “Çok büyük bir işsizlik var, yoksulluk var, ne yazık ki ciddi bir gıda sorunu var. Bütün bunları görmezlikten geldiğiniz zaman olmaz. Önümüzdeki günlerde mübarek Kurban Bayramı gelecek.

Herkes, Anadolu'dan göç etmiş binlerce insan, iyi kötü imkanı olsa da olmasa da bir kurban keserdi, bu bir gelenekti. Bu sene kaç tane kurbanlık gelmiş buna rağmen talep yok. Çünkü alım gücü düştü. Haberlerde görüyorum, ortalama et tüketiminin arttığı söyleniyor, hatta daha ileri gittiler, kişi başı günde 93 gram et tüketimi oluyormuş. Kim bu vatandaşlar doğrusu ben bulamadım. Etten vazgeçtik. İnsanlar patates, soğan, temel gıda ihtiyaçlarını alabilecek durumda değil. İnsanlar eti çoktan unuttu zaten.”

Pandemi döneminde vatandaşlara evinizden çıkmayın çağrısı yapıldığını hatırlatan Tekin, “Evinizden çıkmayın dendiği tarihten itibaren bir başka sorun, her gün binlerce kamu arsalarının satışlarını görüyoruz. İstanbul'da neredeyse yeşil alan kalmadı” dedi.

“Çocuğum işsiz, kasabın önünden geçemiyorum”

CHP'li vekili pazarda gören emekli bir vatandaş, çocuklarının iş bulamadığını söyleyerek, “Ben yardım istemiyorum. Ben oğluma iş istiyorum. Niye okuttum çocuğumu. Etten bahsettiniz biraz önce. Kasabın önünden geçemiyoruz ki” ifadelerini kullandı.

Emekli başka bir vatandaş da, “Torunuma alıyorum ancak, o da haftada bir sefer…” diyerek evine et götüremediğini dile getirdi. Pazardaki kalabalığa rağmen önlem almayan maskesiz vatandaşlara da dikkat çeken Gürsel Tekin, “Pazarda eski düzen hiç değişmemiş. Önlem yok. Maskesiz bile insanlar görüyorum” dedi.