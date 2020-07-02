Çin ucuz petrolle stoklarını doldurdu

Corona virüsü salgını sırasında petrol fiyatları tarihin en düşük seviyesini gördü. CNN'de yer alan habere göre, ABD'den sonra dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi olan Çin, bunu fırsata çevirdi.

Okyanus ve deniz üzerindeki trafiği takip eden ClipperData'ya göre, Çin'in kuzey kıyısındaki denizde 59 tanker bekliyor. Bu da bölgedeki trafiğin sıkışmasına neden oldu. Tahminlere göre Çin, fiyatlar düştüğü sırada 73 milyon varil ham petrol aldı ve şimdi bunu gemilerde bekletiyor. İhtiyaç oldukça tankerler yüklerini boşaltacak.

Çin'in satın alıp depoladığı bu miktar, dünyadaki günlük talebin dörtte üçüne denk geliyor! Söz konusu petrollerin, fiyatların dibe vurduğu, hatta ABD'de sıfır altına düştüğü mart ve nisan aylarında satın alındığı öğrenildi. 2020'nin ilk çeyreğindeki ortalama baz alınırsa, şu anda kuzey denizinde normalden yedi kat fazla gemi bekliyor!

‘ÇİN ÇILGIN GİBİ ALIM YAPTI!'

ClipperData Analisti Matt Smith yaptığı açıklamada, “Çin, enerji piyasasında pazarlık avına çıktı! Küresel çapta satın alma gerçekleştiriyor. Üstelik şu anda karadaki depoları dolmaya yakın bile değil. Denizde o kadar çok petrolleri var ki yeterince hızlı bir şekilde boşaltamıyorlar. Diğer ülkeler de düşük fiyatlardan yararlanmaya çalıştı ama Çin'in çılgın gibi alım yapması, onların ticaretlerini ‘cüce' gibi bıraktı” ifadelerini kullandı.

GÜNDE 11.3 MİLYON VARİL

Çin'in satın alma çılgınlığı, petrol fiyatlarının toparlanmasının ana nedenlerinden biri oldu. Çin'in petrol depolaması ile Rusya ve OPEC ülkelerinin eşi benzeri görülmemiş şekilde üretimi azaltmasıyla Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 40 doları gördü.

S&P Global Platts'ın verilerine göre Çin'in mayıs ayındaki petrol ithalatı, corona virüsü salgınına rağmen geçen senenin mayısına göre yüzde 19 yükseldi ve günlük 11.3 milyon varil olarak gerçekleşti.

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TANKER YOLCULUĞU 1.5 AY SÜRÜYOR



ClipperData, Çin'in petrol alımında ana tercihinin Brezilya olduğunu belirtti. Tankerle petrolün bu iki ülke arasındaki yolculuğu 1.5 ay sürüyor. Çin ayrıca Irak, Suudi Arabistan ve Nijerya'dan da alımlar gerçekleştirdi.

Rabobank'ın enerji stratejisti Ryan Fitzmaurice konuyla ilgili olarak, “Eğer büyük bir enerji tüketicisiyseniz, şu anki ortamda iki elinizle petrol almaya girişirsiniz!” yorumunu yaptı.

Petrol fiyatlarının yavaş yavaş yükselmesiyle birlikte Çin'in alımları yavaşlattığı öğrenildi.