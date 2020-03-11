Corona virüsü kolonya ve etil alkol satışlarını artırdı

Çin’in Wuhan Kenti’nden başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü Türkiye’ye ulaştı. Virüsün Avrupa’dan gelen bir hastada tespit edildiği açıklanırken, İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Eminönü ve Mahmutpaşa’ya giderek kolonya almaya başladı.

“GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 ARTTI”

Yalova’da üretim yaparak Eminönü piyasasına kolonya satan Serhat Paksoy, satışlarının geçen yıla göre yüzde 50 yükseldiğini belirterek, “Sabahtan beri telefonlarımız susmuyor, sürekli kolonya ve etil alkol siparişleri alıyoruz. En çok İstanbul’dan arıyorlar” dedi.

LİMON KOLONYASI PAHALI

Etil alkolün şu anda litresi 39,90 TL’den satılıyor. Firmalar, virüsten sonra kampanya için bu fiyata kargoyu da dahil ettiklerini belirtirken kolonya olarak en çok limon kolonyası satılıyor. Limon kolonyasının litresi 55 liradan başlıyor.

MANDALİNA KOLONYASI UCUZ

Uygun fiyata sterilize olmak isteyen vatandaşlar için en uygun fiyatlı mandalina, yasemin ve lavanta kolonyaları bulunuyor. Bu kolonyaların perakende satış fiyatı, 400 ml 13,90 lira iken limon kolonyasının 400 ml 27,50 liradan satılıyor.

“VİRÜSTEN DOLAYI İŞLERİMİZ AÇILDI”

Sözcü’ye konuşan Ali Söylemez isimli bir esnaf, geçen yıla göre etil alkol ile kolonyaya yüzde 50 zam geldiğini belirterek, “Kolonya satışlarımız eskiden yaz mevsiminde ve bayramlarda artardı şimdi son aylarda virüsten dolayı işlerimiz açıldı. Buradaki esnafa da mal satıyorduk ancak onu kestik sadece siparişlere yetişmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

LİMON KOLONYASINA TALEP ARTTI

Öte yandan İHA’da yer alan habere göre Yalova'da kolonya satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Leyla Dilsizoğlu, “Keşke gelmeseydi, ama maalesef geldi. Bu da beraberinde limon kolonyasına olan rağbeti arttırdı. Dezenfektan da tercih edenler var, ama vatandaşlar ağırlıklı olarak 70 ve 80 derece limon kolonyasına yöneliyorlar. Unutulmamalı ki öncelikle ellerimizi yıkayacağız, sonra kolonya kullanacağız” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR OLUYOR”

Bursa İnegöl’de 5 adet medikal ürünler satan firma var. O firmalarda şu anda bu iki ürün tamamen tükenmiş durumda. Medikal firmasında çalışan Zeynep Bayoğlu, “Şu anda maske satışlarımız durdu. Gelen vatandaşlarımız boş dönüyor. Maske fiyatlarında büyük bir artış olduğu için elimizde stok yok.

Temin ettiğimiz yerlerde ve depolarda da yok. Bundan dolayı gelen vatandaşlarımıza veremiyoruz. Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor. Hem kiloluk, hem de ufak sprey tarzı olanları alıyorlar, fakat dediğimiz gibi bu ürünler tükendiği için ve piyasa olmadığında dolayı veremiyoruz.

Gelenlere ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya tavsiye ediyoruz. Fiyat çok artı, artık aldığımız fiyatlardan tekrar alma imkanımız yok. Burada vatandaşımız mağdur oluyor, aynı zamanda bizler de temin edemediğimiz için üzgünüz. Bunları yetkililerin duymasını istiyoruz, üzülüyoruz. Bu duruma gelmek istemezdik, lakin korona herkesi çok etkiledi. Vatandaşlarımıza toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.