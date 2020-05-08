Corona virüsü numunelerini 30 TL’den topluyorlar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında kurulan laboratuvarda yapılacak testlerin ücretsiz olacağı duyuruldu. Ancak test için numune toplayacak eleman bulunmayınca Kocaeli Sanayi Odası işi özel bir firmaya devretti. Konuyla ilgili ayrıntıları CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ortaya çıkardı.

“GEBZE TEST MERKEZİNDE YETERLİ ELEMAN YOK”

Sözcü'ye konuşan bulunan Tarhan, “2 bakanlık ve TOBB ortaklığında Gebze'de test merkezi kuruldu. Corona virüsü testinin tamamen ücretsiz olması gerekirken ortaya numune toplama sorunu çıktı. Gebze'deki test merkezinde numune toplayacak yeterli sayıda eleman yok.

Bu sebeple merkez ‘bir firma toplayıp getirsin' diyor. Kocaeli Sanayi Odası bu işi gelir kapısına çevirerek özel bir firmaya veriyor. Bu firmaya nasıl verildiği meçhul. Ortada bir ihale var mı belli değil. İhale diyorlar ama hiçbir detayı yok. Bölgede yaklaşık 40 firma var bu işi yapabilecek. İhale ilanı nerede yayınlandı kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

“10 GÜNDE 5 BİN NUMUNE”

Söz konusu firmanın önceden haberdar edildiğini açıklayan Tarhan, “Bu kadar fazla sayıda numuneyi toplamak kolay iş değil. Kocaeli'deki işçilerin numunelerini topluyorlar. 300 binden fazla işçiden bahsediyoruz. Bu firma bir anda bu kadar eleman nereden buldu? Bütün elemanları sağlıkçı mı?

10 gün içerisinde 5 bin numune toplamışlar. Buradaki bu işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haberi var mı? Hani testler ücretsiz olacaktı? Test başına 30 TL ücret ortaya çıkıyor. Çünkü numuneleri toplama için test başına 30 TL istiyorlar. Bu parayı odalar birliğinin karşılaması gerekiyor. Ama vatandaştan alıyorlar” dedi.

“SANAYİ ODASI AÇIKLAMALI”

“Bu iş hem can derdindeki vatandaşın cebine hem de sanayinin sağlıklı bir şekilde işleyişine zarar vermekte” ifadeleriyle açıklamalarına devam eden Tarhan şöyle konuştu:

“Aklımızla alay etmeyin. Hiç kimsenin canı satılık değil. Kocaeli Sanayi Odası test toplama işini verdikleri Aker Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nin (OSGB) hangi standartlara göre bu işi aldığını açıklamalı. Kocaeli'deki OSGB firmalarının neden hiçe sayıldığını anlatmalı ve en önemlisi bu işin neden ücretli olduğunu vatandaşa anlatmalı.”

“KİMLER RANT KAPISI OLARAK GÖRÜYOR?”

30 TL numune ücretinin sanayicilerden istendiğini belirten Tarhan, “Kocaeli bölgesindeki sanayi kuruluşlarından, binlerce çalışanının sağlıklarını korumaları için test başına bir ücret ödemeleri istenmektedir.

Üstelik bu uygulama, ‘test bedava, numune toplamak ücretli' denilerek kılıfına uydurulmuştur. Salgın döneminde sanayi üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak üzere kurulduğu söylenen bu laboratuvarı kimler yeni bir rant kapısı olarak görmektedir?

Sanayi çalışanları, ülkemizin geleceği için alın teri akıtmakta, bu zorlu dönemde dahi Türkiye'de çarkların dönmesi için mesai yapmaktadırlar. Göz bebeğimiz olarak bakmamız gereken bu kesimden hem numune alınması hem de o numunelerin testlerinin yapılması ücretsiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KİT KULLANMA YETKİSİ YOK”

OSGB'lerin yetersizliğini de ifade eden Tarhan, “6331 Sayılı kanuna binaen kurulmuş OSGB'ler tümüyle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuş, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların yerine ikame edilemezler.

OSGB Kuruluşunun bir sağlık kuruluşu gibi covid 19 taraması yapma, süprüntü alma, kit kullanma yetkisi yoktur. Bu açıkça kuruluş yasasına ilgili yönetmeliklere aykırı bir durum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona teşhisi ve tedavisi ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde ruhsatlandırılmış kurumlar tarafından yapılmaktadır” dedi.

“HEM AYIP HEM DE SUÇ”

Sürece müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Tarhan açıklamalarını şöyle sonlandırdı.

“Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi odaları kullanılarak Sanayi kuruluşları üzerinde baskı yaratıp onları tarama yaptırmaları ve ücretini ödemeleri konusunda yürüttükleri faaliyetlerin tümü yasa dışı ve suçtur.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın corona ile mücadele çerçevesinde bir hizmet gibi açıkladığı olayı yandaşlarca rant kaynağına dönüştürülmesi hep ayıp hem suçtur.

Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve TOBB yetkililerinin bu sürece acilen müdahale ederek Kocaeli Bölgesindeki sanayi kuruluşlarının dolandırılmasının önüne geçmesi gerekmektedir. Sayın Bakan Koca, kendisinin ücretsiz diye açıkladığı testlerden para toplandığından haberi yoksa acilen gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir.”