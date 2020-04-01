Corona virüsü süt ve süt ürünleri üreticilerini de vurdu

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, TİK verilerine göre ülke genelinde aylık 1 milyon 180 bin ton süt ve süt ürünleri elde edildiği belirterek, corana virüsü nedeniyle toplu tüketim yapılan yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı talebin büyük oranlarda azaldığı açıkladı. Yamanyılmaz, buna bağlı olarak hem hayvancılık yapan çiftçilerin hem de üretici ve ihracatçı firmaların çok sıkıntılı günler yaşamaya başladığını vurguladı.

“BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Yüksek üretim kapasitesine ve depolama imkânlarına sahip firmaların çiftçilerden aldıkları sütleri peynir ve tereyağına dönüştürdüğünü, ancak bu durumun da sürdürülebilir olmadığını hatırlatan Yamanyılmaz, “Salgın nedeniyle gıda yardımı yapılacak dar gelirli vatandaşlarımıza özellikle süt ve süt ürünlerinin dağıtılması gerekiyor. Bu yapılırken, süt ve süt ürünlerinin yerel tedarikçilerden ve toptancılardan temin edilmesine özen gösterilmesi küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ayakta kalması, üretimlerini devam ettirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Sütünü satamayan çiftçilerin yem maliyetini karşılayamadığı için ineklerini kesime göndermeye başladığını, önümüzdeki süreçte devlet yetkililerinin özendirici ve teşvik edici yaklaşım göstermemesi halinde çözümü çok zor bir süt krizinin baş göstereceğine dikkat çeken Yamanyılmaz, üretici ve ihracatçı firmaların da zorda olduğunun altını çizdi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

Bu arada, sektörde çalışan firmaların sahipleri de sıkıntılarını şöyle dile getirdi:

Ketre Süt Ürünleri firma sahibi Fahri Ketre: Son tedbir kararlarıyla lokantalar, toplu yemek fabrikaları kapalı, pastaneler ise yüzde 20 kapasite ile çalışıyor. Günlük 5-6 ton olan yoğurt, ayran ve peynir üretimimizi 3 tona kadar düşürdük. Birkaç güne kalmaz 1 tona kadar ineceğiz. Sütünü alamayacağımı söylediğim köylüler, ineklerini kasaplara satmaktan başka çareleri olmadığını ifade ediyorlar.

Valiliklerle, belediyelerin bir organizasyon içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza taze süt, yoğurt, ayran gibi ürünlerin dağıtımına başlaması gerekiyor. Belediyeler bize yardımcı olursa hem köylüyü kurtarırız, hem sektör ayakta kalır, hem de evde kalan vatandaşlar sağlıklı taze süt ve süt ürünleri yiyebilir”

Yücel Yonca Süt Ürünleri firma sahibi İsmail Yücel: Bölgede süt tozu fabrikası bulunmadığı için hem köylüler, hem de üretici şirketler günlük sütleri değerlendirmekte zorlanıyor. KOBİ ölçüsünde çalışan şirketlerin aldıkları sütlerden yaptıkları peynirler depolara kaldırılıyor. Artık depolarda da yer kalmadı. Böyle devam ederse sektör en fazla bir ay dayanabilecek.

Yörüksüt Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz salgın hastalıktan dolayı sektörde satış kanallarının değiştiğini, para akışı hızlı olan restoranlar ve catering firmalarının faaliyetlerini durdurmasından dolayı zorluklar yaşandığını, marketlerin ortalama 80-90 gün vadeli ödeme yapmasından dolayı ödemeler dengesinin bozulduğunu söyledi.

Torunoğlu Süt Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Torun ise süt ve süt ürünleri üretiminde şu an için ciddi bir sıkıntı olmadığını ama ilerleyen günlerin ne getireceğini de kestiremediklerini ifade etti.