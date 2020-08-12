Coronadan ölen turist Türkiye’de gömülecek

ÜCRETSİZ TEST

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Rus turistlere uygulanan Covid-19 prosedürü hakkında açıklama yaptı. Pasaport kontrolünden önce ateş ölçümü yapılacaklardan ateşi 37.8'in üzerinde olan yolcu, özel bir odaya alınacak. Yarım saat sonra tekrar ateş ölçümü ve ateşin devam etmesi halinde ücretsiz test yapılacak. Test sonucu çıkana kadar havaalanında bekletilecek. Testin pozitif olması durumunda hastaneye sevk edilecek. Ailesi ve yakınları da karantinaya alınacak. Test negatif çıkarsa oteline gitmesine izin verilecek.