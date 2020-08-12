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Coronadan ölen turist Türkiye’de gömülecek

10 Ağustos’tan itibaren yeniden başlayan Rusya uçuşları ile Türkiye’ye gelen turistler için, özel corona tedbirleri alındı. Buna göre virüs nedeniyle Rus turistin ölümü halinde havayolu şirketi naaşı ülkesine götürmeyi reddedederse Türkiye’de gömülecek.

Yavuz ALATAN
06:10 -
Haberler Ekonomi
Coronadan ölen turist Türkiye’de gömülecek

ÜCRETSİZ TEST

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Rus turistlere uygulanan Covid-19 prosedürü hakkında açıklama yaptı. Pasaport kontrolünden önce ateş ölçümü yapılacaklardan ateşi 37.8'in üzerinde olan yolcu, özel bir odaya alınacak. Yarım saat sonra tekrar ateş ölçümü ve ateşin devam etmesi halinde ücretsiz test yapılacak. Test sonucu çıkana kadar havaalanında bekletilecek. Testin pozitif olması durumunda hastaneye sevk edilecek. Ailesi ve yakınları da karantinaya alınacak. Test negatif çıkarsa oteline gitmesine izin verilecek.

Giderler sigortadan
Hastane ya da karantina altındakilerin konaklama, beslenme ve tedavi giderleri sigorta şirketince karşılanacak. Rusya'dan 1 Ağustos'ta Ankara ve İstanbul'a, 10 Ağustos'ta ise Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşlar yeniden başlamıştı.
Son güncelleme: 04:09 12.08.2020
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