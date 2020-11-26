Coronalı hasta için hava parası iddiası

Türkiye'de coronavirüs pandemisinde hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında rekor kırılırken, özel hastanelerin hastalardan yatış için ek ücret almaya başladığı belirtiliyor. Gelinen noktada özellikle vaka sayısının patladığı İstanbul'da B grubundaki bazı özel hastanelerin coronalı hasta yatışı için ‘hava parası' istediği iddia ediliyor. İstanbul Tabip Odası, özel hastanelerde son dönemde Covid hastalarından yatışlarda katılım payı adı altında ek ücret alındığını doğrularken bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini açıkladı.

YATIŞ BİLE ALMIYOR

İstanbul'da özel hastanelerde toplam 13 bin 288 yatak bulunurken, coronavirüs hastaları için yoğun bakımda yer bulmak artık imkansız hale gelmiş durumda.

Özel Hastaneler Birliği konu ile ilgili sorumuza bir yanıt vermezken, aradığımız birçok özel hastane kapasitelerinin tamamen dolduğunu açıkladı. Gelinen noktada bazı hastaneler de yoğun bakım yatakları dolduğu için sadece yatış için bile 60 yaş üstü covidli hasta kabul edemediklerini belirtti.