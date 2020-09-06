Dardanel altı aylık bilançosunu açıkladı

Dardanel, 2020 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Ocak-Haziran 2020 döneminde satış gelirlerini yüzde 96'lık artışla 462 milyon TL'ye yükseltti ve tarihinin en yüksek yarıyıl cirosuna ulaşmış oldu.

Dardanel'in 2019'un aynı dönemindeki toplam cirosu 235,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

NET KÂR VE ÖZKAYNAK DA ARTIDA

Geçtiğimiz yılın ilk yarısını yaklaşık 6 milyon TL'lik zararla kapatan Dardanel, bu yılın aynı döneminde 115,8 milyon TL'lik net kâra ulaştı. Şirketin geçtiğimiz yıl 26,3 milyon TL olan esas faaliyet kârı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 337'lik artışla 114,9 milyon TL oldu.

2020 TARİHİ BİR YIL OLDU

Dardanel'in ilk çeyrekten sonra yılın ilk yarısında da rekorlarını sürdürdüğünü ifade eden Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Bu aslında Dardanel'de son yıllarda ağırlık verdiğimiz dönüşümün bir sonucu. 2020 yılı bizim için gerçekten çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece satışlardan bahsetmiyoruz.

Biz Dardanel olarak finansal açıdan artık farklı bir yerdeyiz. Geçtiğimiz aylarda bankalara olan borçlarımızı tek kalemde ödedik. Aslında daha vademiz de vardı. Bu borcu beş yıl içerisinde aylık taksitlerle ödeyebilirdik. Ama onun yerine tek seferde ödeyip borçlarımızı kapattık. Bunun dışında bizim için en sevindirici gelişmelerden biri hasılatlarımızdaki yükselişin yanında kârlı büyüme trendini güçlendirerek devam ettirmemiz” dedi.

YIL SONU CİRO HEDEFİ 1 MİLYAR TL

2020 ve ötesindeki hedeflerinden de bahseden Mehmet Önen şunları kaydetti: “2020 yılının ilk yarısı itibarıyla neredeyse geçtiğimiz yılın tamamında elde ettiğimiz ciroya ulaştık. Bu performansımızı devam ettirmek; tüketicilerimizin her geçen gün artan ton balığı ve konserve balık ihtiyacına karşılık vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl sonu için ciro hedefimizi de 1 milyar TL olarak belirledik.”