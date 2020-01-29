Dev hava yolu şirketi Çin’e yaptığı tüm uçuşları durdurdu

British Airways İngiltere’nin koronavirüs salgını nedeniyle Çin’e adaları haricinde mecbur olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından Çin’e yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

Hava yolu şirketinin internet sitesinde Ocak ve Şubat için Çin’e uçuş görünmüyor.

“GÜVENLİK HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZDİR”

British Airways açıklamasında, “Bu aksaklıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz fakat müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. İlerleyen günlerde Çin’e seyahat edecek olan müşterilerimiz BA.com internet sitemizden daha fazla bilgi edinebilirler” denildi.

İngiltere dün koronavirüs salgını nedeniyle “mecbur olunmadığı” sürece Çin’e adaları haricinde seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

UNİTED AİRLİNES DA DURDURDU

Öte yandan ABD’li United Airlines da, Çin’in 3 kentine olan seferlerini durdurma kararı aldı.

United Airlines tarafından yapılan açıklamada; Pekin, Hong Kong ve Şanghay seferlerinin 1 Şubat itibarıyla durduracağı belirtildi.

(REUTERS)