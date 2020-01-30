Dev şirketler bir bir mağazalarını kapatıyor

Çin’de corona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ederken, dev şirketlerden bu ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor.

Son olarak İsveç merkezli mobilya zinciri IKEA, Çin’deki mağazalarını kapatma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, “IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir” ifadesi kullanıldı.

Çin’de 24 mağazası bulunan şirketin mağazalarının bir kısmı resmi karar duyurulmadan önce kapatılmıştı.

2 BİN ŞUBE BİRDEN KAPANDI

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, bu ülkede bulunan yaklaşık 4300 şubesinden yarısını geçici olarak kapatma kararı aldı. ABD’nin ardından en fazla şubesi Çin’de bulunan Starbucks’ın gelirlerinin sürecin uzamasına bağlı olarak azalması bekleniyor. Şirketin, ABD’nin Nasdaq endeksinde işlem gören hisseleri son bir haftada yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı alan şirket, tedarik zincirlerindeki aksamalar nedeniyle şubelerdeki menülerde de değişikliğe gitti.

FACEBOOK GİDİŞLERİ KISITLADI

Sosyal medya devi Facebook, personelin Çin’e gidişine kısıtlama getirdi ve sadece özel izinle bu ülkeye gidişe onay vereceğini duyurdu. Son dönemde Çin’de bulunmuş personelinin evde çalışmasını ve ofise gelmemesini isteyen şirket, Çin’deki personelinin de evden çalışmasını istedi.

Çin’de yasaklı olan Facebook’un bu ülkede ofisleri bulunuyor. Facebook ayrıca, bazı ekipmanlarının üretim ve satışını bu ülkede gerçekleştiriyor.

GOOGLE: EVDEN ÇALIŞIN

Bir diğer ABD’li teknoloji devi Google, Hong Kong ve Tayvan dahil tüm Çin’deki ofislerini geçici olarak kapattı ve bu ülkedeki personeline 14 gün boyunca evden çalışma talimatı verdi. Şirket ayrıca, Çin ve Hong Kong’a personel seyahatlerini kısıtladı.

APPLE’DAN DA KISITLAMA

ABD merkezli teknoloji devi Apple da bu ülkedeki mağazalarının bir kısmını kapatma kararı aldı. Tsingtao, Nankin ve Fuzhou kentlerindeki mağazalarını kapatan şirket, bu mağazaların yeniden açılma tarihleri olarak 3-4 Şubat tarihlerini verdi ancak salgının yayılmaya devam etmesi durumunda karar değişebilir.

Apple CEO’su Tim Cook, şirket personelinin Çin’e gidişlerine de kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Üretiminin büyük bölümünü Çin’de yapan Apple’ın bu ülkede akıllı telefon pazarındaki payı son birkaç yılda yüzde 15’ten yüzde 6 seviyelerine kadar düşmüştü. 2019’un son çeyreğinde gelirlerinin beklenenin üzerinde gelmesiyle birlikte artan Apple hisseleri, henüz salgından olumsuz etkilenmedi.

RESTORAN ZİNCİRLERİ DE KAPATTI

McDonald’s, KFC ve Pizza Hut gibi küresel restoran zincirleri de Çin’deki bazı mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Bu ülkede yaklaşık 3 bin restoranı bulunan McDonald’s, Wuhan, Ezhou, Huanggang, Qianjiang and Xiantao kenterindeki restoranlarını 24 Ocak’ta kapatma kararı aldığını duyurmuştu.