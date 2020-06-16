DEVA Partisi’nden Yerlikaya ve Şahin’e istifa çağrısı: Bilgileri yok

DEVA Partisi kamu bankalarına yapılan atamaların adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olduğunu ve toplumun vicdanını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yönetimlerine 12 Haziran’da yeni atamalar yapılmıştı.

DEVA partisi açıklamasında şöyle denildi:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise Vakıfbank yönetim kurulu üyeliklerine getirilmiştir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ayrıca Basın İletişim Kurumu’nda, Hamza Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığında görev yapmaktadırlar. Adı geçen kişilerin mevcut görevlerine ek olarak kamu bankalarına atanmaları; adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olup; toplumun vicdanını zedeleyici niteliktedir.”

‘ÖDÜL NİTELİĞİNDE’

“Diğer taraftan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank yönetim kuruluna atanması aynı zamanda RTÜK’ün tarafsızlığını da engellemektedir” denilen açıklamada şöyle devam etti:

“İfade ve haber alma özgürlüğünü sağlama görevi gereğince özerk ve bağımsız bir niteliğe sahip olması gereken RTÜK, kamu gücü ayrıcalığından yararlanan; ancak siyasi iktidar karşısında da özgür iletişimin savunuculuğunu üstlenebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Oysa RTÜK Başkanı’nın ‘Cumhurbaşkanı’nın talimatını emir telakki ederiz’ sözlerinden kısa bir süre sonra ödül niteliğinde önemli bir göreve getirilmesi, ahlaken ve vicdanen kabul edilemez.”

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‘TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ HAKKINDA BİLGİLERİ YOK’

Atamalarda uyulması gereken ilkelerin yerini keyfiliğe, kurumsal yönetim kişisel yönetime, ehliyet ve liyakat yerini kayırmacılığa bıraktığı belirtilen açıklamada, “Kurumsal hafıza önemli ölçüde tahribata uğramıştır. Keza diğer kurumlarda olduğu gibi kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliği ve üst kadro görevleri sadece kadrolaşma olarak görülmekte; bankacılık formasyonu ve donanımı bulunmayan, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmayan kişiler tarafından yürütülmektedir” denildi.

Açıklamada Yerlikaya ve Şahin istifaya davet edildi.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve önemli bakanlıklar üstlenen Ali Babacan, bu yıl 9 Mart’da Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) kurmuştu.

AKP hükümetinde Dışişleri bakanlığı ve sonrasında da başbakanlık yapmış olan Gelecek Partisi Genel Başkanı, Ahmet Davutoğlu da dün yaptığı açıklamada, kamu bankalarına son dönemde yapılan atamaları eleştirerek, kamu bankalarının mevduatının kullanımının bankacılık sisteminden bihaber insanların elinde olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da dün yaptığı açıklamada “Hamza Yerlikaya’nın Gençlik Spor Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olması doğru mudur? Doğrudur… Ama soruyoruz bir kamu bankasının yönetim kurulunda Hamza Yerlikaya ne yapacak? Hangi müktesebatıyla kamu bankasının kararlarına imza atacak? Doğruyu, yanlışı nasıl gösterecek?” dedi. Öztrak Yerlikaya’dan görevi kabul etmemesini de istedi. (REUTERS)