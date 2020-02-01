DİSK’in arsası kamulaştı Ensar’ın arsası korundu

Zeytineli'de kamulaştırılan 68 dönüm arazinin tapusu, yaklaşık 40 yıldır Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) elinde bulunuyordu. Aynı bölgede bulunan iktidara yakın Ensar Vakfı'na ait denize sıfır araziye ise dokunulmadı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko kamulaştırmaya tepki gösterdi. Yasal yolla sonuna kadar mücadele edeceklerini, karara tepkilerini mitinglerle ortaya koyacaklarını söyledi. SÖZCÜ'ye konuşan Beko şunları kaydetti:

“Böğürtlen mevkiindeki denize sıfır 68 dönümlük araziye, saray tarafından hukuk dışı bir biçimde el konmuştur. Birçok köylüye ait taşınmaz da aynı akıbete uğramıştır. Bu şekilde 500'ün üstünde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanı kamulaştırılıp özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verilecektir. Bu arada bazı kişi ve kurumlara ayrıcalık tanınıp kamulaştırma kapsamı dışında tutulduğu bilgileri var. Aynı bölgede Ensar Vakfı'na ait arazileri neden kamulaştırmadınız?”

Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz

DİSK'in tüm yasal haklarını kullanacağını ifade eden CHP'li Kani Beko, “DİSK, arazinin tekrar işçilere verilmesi için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar hak arayışını sürdürecektir” diye konuştu.