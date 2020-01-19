Doğalgaz faturaları cep yakıyor

Havaların soğumasıyla birlikte ısınmak için doğalgaz kullanan vatandaşlar gelen faturalarla şok oldu. Aralık ve ocak aylarına ait faturaların yüksek gelmesi, vatandaşı kelimenin tam anlamıyla isyan ettirdi.

SOSYAL MEDYADA İSYAN

Sosyal medyada isyanını dile getiren vatandaşlar faturalarını paylaşıp, çalışana ve emekliye yüzde 5 zam verildiğini hatırlatarak, doğalgaza en az yüzde 30 zam yapıldığını belirtti. Bazı vatandaşlar ise faturaların 2 katına çıkmasına rağmen ısınamadıklarını vurgulayarak, “Isınmak artık lüks oldu” dedi. Sosyal medyada doğalgaz faturalarını paylaşan vatandaşlar, KDV tutarlarının da yüksek olduğuna dikkat çektiler. 800 TL fatura gelen bir vatandaş, 130 TL'lik KDV ödediğini belirterek “Donarak ölelim biz” ifadelerini kullandı. Geçen yıl ağustos ayında doğalgaza yüzde 14.97 ve eylül ayında yüzde 14.90 oranlarında zam yapılmıştı. Böylece 2019'da yapılan toplam zam oranı yüzde 32.1'e çıkmıştı. 2018'de de yapılan yaklaşık yüzde 30'luk zamla birlikte, son 2 yılda doğalgazdaki fiyat artışı yüzde 65'i geçti.

Vatandaş tek odada yaşamaya başladı

Tüm dünyada doğalgaz fiyatlarının azaldığını, Türkiye'de ise arttığını söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Enerji Başdanışmanı Ahmet Akın, iktidarın enerji politikalarının vatandaşa değil, yandaşa çalıştığını, kamunun israfının vatandaşın omzuna yüklendiğini belirtti. Yüksek faturalar nedeniyle sobaya dönüldüğünü anlatan Akın, kendi seçim bölgesi Balıkesir'de vatandaşların doğalgazı kapatarak evde ailece tek odada yaşamaya başladığını dile getirdi.