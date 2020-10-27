Dolar 8 lirayı aştı, çiftçiler zorda

Uzun süredir büyük sıkıntı içinde ayakta kalma mücadelesi veren çiftçiler, doların 8 lirayı aşmasıyla en büyük darbeyi alan sektörlerden biri oldu.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Dolar kurundaki artıştan dolayı, bizim ilaç, gübre, mazot gibi girdilerimizden bir çoğu, tamamen ithal olduğu için maliyetlerimiz çok arttı. Bu maliyet artışları, yeni dönemdeki ürünün ekiminde çiftçinin üzerinde çok büyük bir kambur olacak. Bu maliyetler altında çiftçilerimiz çok eziliyor” dedi.

HAYVANCILIK BÜYÜK KRİZE GİDİYOR

Özellikle süt hayvancılığının çok büyük bir krize doğru gittiğini vurgulayan Doğru, rakamlardaki yükselişi şöyle sıraladı:

“Yemlik soya fasulyesini Kasım 2019'da 390 dolara alıyorduk. Şu anda 520 dolara yükseldi. Kasım 2019'da dolar kuru 5.74'tü, şu anda 8 lirayı aştı. Hem dolar bazında fiyat arttı, hem de dolar kuru yükseldi. 2019 Kasım ayında yemlik mısır 98 kuruştu, şu anda 1 lira 92 kuruşa kadar yükseldi. Yani iki katına kadar çıktı.

Süt yeminde Kasım 2019'la bugün arasında ortalama yüzde 46 fiyat artışı oldu. Bu sene Nisan ayında ilk hasat yonca 95 kuruşla başladı, şu anda 1 lira 42 kuruş. Kuru yonca fiyatı bu… Bu maliyetlerin artışına rağmen 2019 süt fiyatları 2 lira 30 kuruşta kaldı, değişmedi.”

ÇİFTÇİ TARLASINI, TRAKTÖRÜNÜ, İNEĞİNİ SATIYOR

Çiftçilerin çok zor durumda olduğunu kaydeden Başkan Doğru, “Kamu finansman kaynaklarına ulaşabilen ve bunları da tüketen çiftçilerimiz özel bankalarda da kaynak bulamayınca başka yollardan borçlanıyor. Bunları da ödeyemediği zaman mal varlığını satmaya başlıyor. Ya tarlasını, ya traktörünü ya da ineğini satmak mecburiyetinde kalıyor. Şu andaki durum da bu” diye konuştu.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru tespit ve önerilerini şöyle sıraladı:

“ÜRÜN EKİLDİ, HASAT EDİLDİ, SATILDI 2020 DESTEKLERİ HALA AÇIKLANMADI”

Çiftçilerimiz için tarımsal destekler çok önemli ama biz hala 2020 yılının destekleri nedir bilemiyoruz. Geçen sene 2019 yılının tarımsal destekleri 23 Ekim 2019 tarihinde açıklanmıştı. Bakın bu sene bir yılı da geçti, hala açıklanmış değil. Yazlık ürünlerin hepsi hemen hemen Anadolu'da hasat edildi, depolara girdi, satıldı. Ama hala çiftçi ne destek alacağını bilemiyor.

“NE FİNANSMAN VAR NE STRATEJİ”

Çiftçi desteklemesinde tarımsal desteklerin iki faktörü vardır. Bunların biri tarımın sürdürülebilirliği açısından finansal destek sağlamak, ikincisi ise ülkenin ihtiyacı olan ürünlerde çiftçiyi yöneltmek, teşvik etmek. ama bunların ikisini de sağlamış değiliz şu anda.

Tarımsal planlamayı bir türlü yapamıyoruz. İnanıyorum ki çöpe giden fazla üretilen ürünler yerine stratejik olarak şu anda ihtiyacımız olan mesela mısır, pamuk, soya, ayçiçeği gibi ürünlere yönlendirme olsa, bunlara dünyanın dövizini harcamak zorunda kalmayız.

TARIMSAL KREDİ BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLSİN

Kamuya, yani Hazine ve Maliye'ye olan borçlar yapılandırılarak 18 taksitle ödeme imkanı tanınıyor, çok doğru ve yerinde bir karar. Peki kamu bankalarına ve tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları için de yeni bir yapılandırma ve taksitlendirme gerekmez mi ? Aslında yapılandırma Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nde var. Yapılmıştı. Ama biz bunun tekrarlanmasını, bir kez daha açıklanmasını ve cari faizle değil uygun faizle, aynı sübvansiyonlu faizle devam ettirilmesini istiyoruz.