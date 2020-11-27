Dolar, euro ve altında son durum…

Küresel piyasalarda Şükran Günü nedeniyle dün ve kısmen bugün birçok piyasanın tatil olması nedeniyle hacimler azalmış durumda. Bankacılar yılın geri kalanında yabancıların yavaş yavaş hacimlerinin azalacağı ve yeni pozisyon alma isteğinin 2021 yılına kalacağını belirtiyor.

Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını Berat Albayrak’ın istifası ile birlikte Kasım ayı başından beri artırmaya başlamasına karşın lokallerin benzer bir adım izlememesi TL’deki değer kazançlarını sınırlayan en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Lokal yatırımcılar Albayrak’ın istifasının ardından döviz ve altın varlıklarını 2 haftada 4 milyar dolar artırarak 228.2 milyar dolarla yeni tarihi zirveye çıkardılar. Yılbaşından beri artış 35 milyar dolara ulaştı.

Yabancılar ise aynı iki haftada 1.5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere bankacıların hesaplamalarına göre 6 milyar doların üzerinde Türkiye varlıklarını artırdılar. Yabancı portföy işlemleri, son iki haftadaki girişlerle yılbaşından beri çıkış 13.5 milyar dolardan 12.2 milyar dolara geriledi.

Bankacılara göre, bu yıl 35 milyar dolar döviz ve altın alan ve dolar/TL’deki son düşüşü de dövizde yeni alım için fırsat olarak değerlendiren lokallerin yüksek enflasyon başta olmak üzere henüz TL’ye belirgin dönüşü görülmüyor. Buna tek istisna 8.05 seviyesinden gelen döviz satışları ancak zaman zaman döviz satışı yapan lokaller haftalık bazda nette alıcı olmayı sürdürüyor.

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği, siyasi gelişmeler ve koronavirisüte artış trendi takip edilen diğer gelişmeler arasında.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası (TCMB) bugün zorunlu karşılıklarda kredi büyümesine göre farklılaşmayı kaldırırken, TL ve yabancı para ZK’ları da belirli vadelerde artırdı. TCMB’den yapılan açıklamada adımın “fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için” yapıldığına dikkat çekilirdi.

TCMB ilgili değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden artmasını öngörüyor.

BDDK da bu hafta Türk bankalarını kredi vermeye zorlayan ve bankaların devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen aktif rasyosu düzenlemesinin yıl sonunda uygulamadan kalkacağını duyurmuştu.

Hazine normalleşme kapsamında bu hafta iki yıl aradan sonra ilk kez 10 yıllık TL cinsi gösterge tahvil ihalesi de gerçekleştirdi. Hazine bu hafta ayrıca eurobond ihracı ile 2.25 milyar dolar borçlanma da gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar Hazine’nin TL cinsi borçlanma piyasasındaki payını birkaç yılda %20-25 seviyesinden %3’lere doğru azalttı. Bu düşüşte doğru para politikasının uygulanmasına ilişkin endişeler rezerv satışları ve güven belirleyici oldu. Bankacılar yabancıların daha çok yatırım yaptığı 10 yıllık gösterge tahvil iharaçlarının devam etmesi ile birlikte %3 seviyesindeki payın artmasını da bekliyorlar.

BDDK kısa süre önce swap limitlerini gevşetse de hala sınırlamaların önemli bir bölümü sürüyor. Bu nedenle Londra swap piyasalarında TL faizi %10.5 civarında seyrediyor.

Dolayısıyla Londra’da TL işlemi yapmak isteyen yatırımcı için TL faizi %15’e henüz ulaşabilmiş değil. Bankacılar bu gibi adımlarda bir geri çekilmenin TL’ye pozitif yansıyacağını düşünüyor. Ancak ilgili adımların TCMB rezervini düşürebilecek olması sebebiyle adımların aktif rasyosunun kaldırılması kadar hızlı atılması beklenmiyor. Daha çok kademeli değişimler bekleniyor.

BORSA

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde endeksin haftanın dördüncü işlem gününü %1.28 yükselişle 1.342,49 seviyesinde tamamladığı hatırlatılarak, “27.5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.27 yükselirken, sanayi endeksi ise %0.82 değer kazandı.” denildi.

Endekste pozitif seyrin sürdüğü belirtilen analizde, “Hafta başından beri hem tarihi zirve seviyelerini hem de en yüksek kapanış seviyelerini geliştirmeyi sürdüren BIST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde de pozitif seyrini sürdürdü.

Dün ABD borsaları ‘Şükran Günü’ nedeniyle kapalı iken veri takvimi de oldukça sakindi. Haftanın son işlem gününde Doğu

Akdeniz eksenli olarak jeopolitik riskimizde artış olmadığı sürece endeksin yükseliş hareketine devam ettiğini görebiliriz.

Haftanın son işlem gününde piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.

Endekste yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.350 ve 1.358 direnç seviyeleri test edilebilir. Hafta başında yaşanılan geri çekilmeye benzer şekilde satış baskısının artması durumunda ise 1.335 ve 1.327 destek seviyelerini takip edeceğiz.

DOLAR

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde, “Zorunlu karşılıklar konusundaki gelişmeler ile TL değer kazanırken, 8,00 seviyesi direnç olarak geçerli. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında dalgalı bir seyir izlerken, içeride kur için 7,80 destek konumunda.” denildi.

Işık Menkul tarafından hazırlanan notta ise şu ifadeler kullanıldı:

Kurda, dünkü işlem gününde sabaha karşı 7.96 seviyesinin üzerine çıkılırken, akabinde oluşan TL lehine işlemler ile 7.86 seviyesi altında kapanış gördük.

Yeni işlem gününe de kısmen yukarı yönlü ataklar ile başlayan kurda, şuan için 7.88 civarında fiyatlama oluşmuş durumda.

Günün devamında da görülebilecek yukarı yönlü ataklarda kabaca 7.91, 7.95 ve 7.99 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.

Öte yandan, kurda yeniden TL lehine işlemlerin ön plana çıkması halinde ise 7.8500, 7.8240, 7.8040, 7.7750 ve 7.7500 destek noktaları izlemeye alınabilir.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1870 seviyelerinde başlangıç yapan altın, hafta içerisinde yaptığı aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte haftayı kayıp ile kapamaya hazırlanıyor.

Birkaç haftadır Covid-19 virüsüne karşı yapılan aşı çalışmalarına ilişkin gelen oldukça iyimser haber akışları küresel bazda risk iştahını artırarak altından çıkışlar yaşanmasına neden oldu.

Bununla birlikte ABD kanadında Joe Biden'ın başkanlığa geçiş süreci resmi olarak başladı. Trump ise Şükran Günü nedeniyle ülke dışındaki ABD askerleri ile yaptığı video konferansta Seçiciler Kurulu'nun Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimi öncesi sokağa çıkma eylemlerinin yaşanabileceği ve kaos ortamının gelebileceği söylentileri piyasaları tedirgin etmişti. Fakat sürecin yavaş ilerlemesine rağmen böyle olayların yaşanmaması piyasaları rahatlatıyor.

Geçiş sürecinin de sorunsuz ilerlemesi küresel risk iştahını artıran bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şükran Günü nedeniyle ABD'de piyasalar bugün tatil.

Ekonomik takvimde ise altını sert etkileyebilecek bir veri akışı bulunmuyor. Ons altında yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1819.39 – 1847.91 – 1885.04 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1793.52 – 1769.20 – 1742.86 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.