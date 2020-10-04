Domates tarlada 50 kuruş, manavda 3 TL

Gökpınar Sulama Projesi’nin hayata geçmesi ile Darende’nin Günpınar ve Başdirek mahallelerinde sebze üretimi arttı.

Ancak üretilen sebzeleri ucuz fiyatla sattıklarını söyleyen çiftçiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ettiler.

Çiftçi İbrahim Canpolat, ürün yelpazesini geliştirmek için domates dikimine karar verdiklerini belirterek, şunları söyledi;

*Yaklaşık 35 dönün araziye domates dikimi yaptım. Ama zarar etmeden sezonu kapatırsak kar sayacağız. Nedeni ise gübre pahalı, su pahalı. Dönümü 180 TL’ye sulama yapıyoruz.

ÜRÜNLER ELİMİZDE KALIYOR

*Biz bunlara katlanıyoruz ama ürünümüz elimizde kalıyor. Esnaflar bizden domatesin kilosunu 50 ve 60 kuruş arası alım yapıyor. Ama 2 ve 3 TL arası satış yapıyorlar. Aradaki dengesizliği görüyorsunuz.

*Üreten kazanamıyor, vatandaş pahalı yiyor ama aradaki farkı kimler kazanıyor anlamış değiliz. Kazanamıyoruz da bu işe neden girdiğimi söyleyelim. Pancar ekiyordum, patates ekiyordum, kuru fasulye ekiyordum, bir ürün yelpazesi oluşturalım dedim, ayrıca pancarın ekim alanı daralıyor, patatesin ekim alanı daralıyor, iki sezon farklı ürün ekmeyelim dedik.

*Domates işine bu mantıkla başladım. Ama gördüğünüz gibi ürünümüz tarlada duruyor. İnşallah yetkililer sesimizi duyar ve sorunlarımıza çözüm bulurlar. Biz ucuz satıyoruz, tüketici pahalı yiyor. Aradaki fark nereye gidiyor? İHA