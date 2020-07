Dorsey’den evrensel gelir programına 3 milyon dolar

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD'de denemesi yapılacak olan evrensel temel gelir programına milyonlarca dolar bağışlayacak. Business Insider'da yer alan habere göre, ‘Garanti Gelir için Belediye Başkanları' adı verilen programdan 7 milyon ABD'linin yararlanması bekleniyor. Evrensel temel gelir denemesi, aralarında Los Angeles, Atlanta, Newark ve Jackson'ın da bulunduğu 14 farklı şehirde yapılacak.

DESTEKLEYEN DE ÇOK, KARŞI ÇIKAN DA

Evrensel temel gelirin savunucuları, bu sayede insanların yoksulluktan kurtulacağı, corona virüsü salgını döneminde yaşanan ekonomik kriz ve işsizliğin etkilerinin azalacağı görüşünde. Ayrıca en zengin ve en fakir Amerikalı arasındaki servet dağılımının dengelenmesi için de evrensel temel gelirin etkili olacağı savunuluyor. Ancak bunun karşıtları da var. Onlara göre de insanlara yapılacak böyle bir ödeme, çalışmayı bırakmalarına neden olabilir. Evrensel temel gelirin ekonomik etkilerinin de henüz detaylı araştırılmadığı gerekçesiyle çekinceler var.

İKİ ŞEHİRDE DENEMELER YAPILIYOR

Ünlü iş insanı Jack Dorsey'nin serveti 7.5 milyar dolar. Dorsey, geçtiğimiz aylarda servetinin 1 milyar dolarını çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamış ve bu yönde adımlar atmaya başlamıştı. Milyarder iş insanı, ‘Garanti Gelir için Belediye Başkanları' girişimine 3 milyon dolar verecek.

JACKSON VE STOCKTON'DA BAŞLADI



‘Garanti Gelir için Belediye Başkanları' grubu, kimlerin programa dahil olacağını ya da aylık ne kadar ödeme yapılacağını henüz açıklamadı. Girişime dahil olan şehirlerden Jackson ve Stockton'da şu anda uygulanan bir evrensel temel gelir denemesi var. Atlanta ve Jackson'da ise bununla ilgili yapılan çalışmalarda sona geliniyor.

Girişimci ve eski başkan adayı Andrew Yang, programın bir diğer maddi destekçisi. Yang, mayıs ayında evrensel temel gelirin etkilerini test etmek amacıyla 5 sene boyunca 20 New York'luya her ay 500 dolar vereceğini duyurmuştu. Yang'ın, başkan adaylığı kampanyasının merkezinde de ‘Özgürlük Temettü' adı altında her ABD vatandaşına ayda bin dolar ödemek vardı.



HAYAL G İBİ GÖRÜNÜRKEN…

Tarihi 16. yüzyıla kadar uzanan evrensel temel gelir fikri, ABD'de Thomas Payne ve Martin Luther King, Jr tarafından gündeme getirildi. Silikon Vadisi'nin devleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg tarafından yakın gelecekte konuşulmaya başlandığında bile ‘hayal' olarak görülen evrensel temel gelirin aslında şu anda ABD'de uygulandığı söylenebilir. Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için çıkartılan CARES Act yasası çerçevesinde her ABD'liye 600 dolarlık yardım ödemesi yapılıyor.